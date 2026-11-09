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Плавание
Колесников и Гайфутдинова выиграли 50-метровку на спине на ЧР на короткой воде

Колесников и Гайфутдинова выиграли 50-метровку на спине на ЧР на короткой воде

Руслан Минаев

В Санкт-Петербурге на чемпионате России по плаванию на короткой воде определились победители на дистанции 50 метров на спине. У мужчин победил Климент Колесников, у женщин — Алина Гайфутдинова.

Колесников показал время 22,71 секунды. Вторым финишировал Павел Самусенко (22,94), третьим — Евгений Шиловский (23,00). Помимо этого, сразу пять участников мужского заплыва выполнили норматив на чемпионат мира.

В женском финале Гайфутдинова преодолела дистанцию за 26,12 секунды. Мария Осетрова стала второй (26,19), Александра Курилкина — третьей (26,37). Все три пловчихи также выполнили отборочный норматив.

Чемпионат России в Санкт-Петербурге завершится 11 ноября. Турнир является отборочным на чемпионат мира на короткой воде, который пройдет в декабре в Пекине.

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Плавание
Алина Гайфутдинова
Климент Колесников
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