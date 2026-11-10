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Плавание

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Смит будет выступать за Нидерланды

Никита Давыдов

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Татьяна Смит объявила о переходе из сборной ЮАР в сборную Нидерландов.

«Я приняла решение представлять Нидерланды на следующем этапе своей карьеры. Выступать за Южную Африку было моей детской мечтой, которая сбылась. Я всегда буду вспоминать этот период с гордостью и благодарностью. Но мечты могут меняться, когда мы взрослеем. Теперь я хочу принять другую часть себя и узнать, на что еще способна», — написала Смит в социальных сетях.

29-летняя спортсменка имеет гражданство ЮАР и Нидерландов. Смену спортивного гражданства уже одобрила Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics). Дебют Смит за новую сборную состоится на чемпионате мира на короткой воде, который пройдет в Пекине с 1 по 6 декабря.

После Олимпиады-2024 в Париже Смит объявила о завершении карьеры, однако в сентябре 2026 года приняла решение вернуться в спорт. Одной из ее целей является участие в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

Смит завоевала золото Олимпиады-2020 в Токио на дистанции 200 метров брассом и Игр-2024 в Париже на 100 метров брассом. Также в ее активе две серебряные олимпийские медали и золото чемпионата мира 2023 года.

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Плавание
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