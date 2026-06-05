Российские пловцы выступят на соревнованиях «Семь холмов» в Риме

Спортивный директор Федерации водных видов спорта России Сергей Фесиков в разговоре с «СЭ» подвел итоги прошедших этапов турнира «Маре Нострум», а также поделился планами сборной до чемпионата Европы, который пройдет в Париже с 31 июля по 16 августа.



— Между финалом Кубка России и чемпионатом страны некоторые спортсмены ездили на этапы «Маре Нострум» в Европу. Какая задача стояла на этот старт?

— Задача была определена в начале цикла — в феврале. На него поехали те спортсмены, которым такой формат простартовки был необходим для того, чтобы выйти на первый пик формы к чемпионату России. Мы увидели на «Маре Нострум» наших звезд: Пашу Самусенско, Женю Чикунову, Ваню Кожакина, Кирилла Пригоду, Олега Костина, Мирона Лифинцева. Мы смотрели, как они от этапа к этапу набирают соревновательную форму. В этом основная суть — выходить на скорости, которые будут необходимы на чемпионате России. Я очень рад, что наш небольшой состав, который выезжал туда, взял 13 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали. Очень рад тому, что Ваня Кожакин по сумме всех этапов занял второе место, уступив только канадцу Илье Харуну, который является одним из топовых дельфинистов в мире. Думаю, на Олимпиаде Ваня будет одним из претендентов на медаль. Мы лицезрели на «Маре Нострум» европейских и мировых звезд. Это показывает, что статус соревнований является действительно высоким. Наши спортсмены не растерялись и выступили достойно. Мы видели, как Мирон Лифинцев на последних двух этапах начал выходить на те скорости, которые от него ждет вся страна. Сейчас будем следить за чемпионатом России, наслаждаться честной борьбой и болеть за наших ребят, чтобы они показали действительно высокие результаты и приближались к лидерам мирового рейтинга.

— До чемпионата Европы еще два месяца. Какой план на этот период?

— 11 июня закончится чемпионат России, и спортсмены возьмут вдох-выдох. После чего вернутся к учебно-тренировочным мероприятиям. Начинаем этап подготовки в нашем любимом месте — на базе «Озеро Круглое», которую уже считаем своим домом. Первый этап подготовки будет состоять из четырехнедельного сбора. Этот блок работы необходим, чтобы выйти на еще один пик на чемпионате Европы. Часть ребят поедут на международные соревнования «Семь холмов», которые будут проходить с 25 по 29 июня в Риме. Самое главное, что в этой поездке ребята получат соревновательный опыт и смогут ориентироваться на результаты сильнейших спортсменов мира. После четырехнедельного блока работы спортсмены разъедутся по домам на короткий промежуток и вернутся на базу «Озеро Круглое» для финальной стадии подготовки к чемпионату Европы, — сказал Фесиков «СЭ».

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