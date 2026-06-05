Новости
Статьи Олимпиада
Уведомления
Главная
Плавание

Сегодня, 20:15

Российские пловцы выступят на соревнованиях «Семь холмов» в Риме

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта

Спортивный директор Федерации водных видов спорта России Сергей Фесиков в разговоре с «СЭ» подвел итоги прошедших этапов турнира «Маре Нострум», а также поделился планами сборной до чемпионата Европы, который пройдет в Париже с 31 июля по 16 августа.

— Между финалом Кубка России и чемпионатом страны некоторые спортсмены ездили на этапы «Маре Нострум» в Европу. Какая задача стояла на этот старт?

— Задача была определена в начале цикла — в феврале. На него поехали те спортсмены, которым такой формат простартовки был необходим для того, чтобы выйти на первый пик формы к чемпионату России. Мы увидели на «Маре Нострум» наших звезд: Пашу Самусенско, Женю Чикунову, Ваню Кожакина, Кирилла Пригоду, Олега Костина, Мирона Лифинцева. Мы смотрели, как они от этапа к этапу набирают соревновательную форму. В этом основная суть — выходить на скорости, которые будут необходимы на чемпионате России. Я очень рад, что наш небольшой состав, который выезжал туда, взял 13 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали. Очень рад тому, что Ваня Кожакин по сумме всех этапов занял второе место, уступив только канадцу Илье Харуну, который является одним из топовых дельфинистов в мире. Думаю, на Олимпиаде Ваня будет одним из претендентов на медаль. Мы лицезрели на «Маре Нострум» европейских и мировых звезд. Это показывает, что статус соревнований является действительно высоким. Наши спортсмены не растерялись и выступили достойно. Мы видели, как Мирон Лифинцев на последних двух этапах начал выходить на те скорости, которые от него ждет вся страна. Сейчас будем следить за чемпионатом России, наслаждаться честной борьбой и болеть за наших ребят, чтобы они показали действительно высокие результаты и приближались к лидерам мирового рейтинга.

— До чемпионата Европы еще два месяца. Какой план на этот период?

— 11 июня закончится чемпионат России, и спортсмены возьмут вдох-выдох. После чего вернутся к учебно-тренировочным мероприятиям. Начинаем этап подготовки в нашем любимом месте — на базе «Озеро Круглое», которую уже считаем своим домом. Первый этап подготовки будет состоять из четырехнедельного сбора. Этот блок работы необходим, чтобы выйти на еще один пик на чемпионате Европы. Часть ребят поедут на международные соревнования «Семь холмов», которые будут проходить с 25 по 29 июня в Риме. Самое главное, что в этой поездке ребята получат соревновательный опыт и смогут ориентироваться на результаты сильнейших спортсменов мира. После четырехнедельного блока работы спортсмены разъедутся по домам на короткий промежуток и вернутся на базу «Озеро Круглое» для финальной стадии подготовки к чемпионату Европы, — сказал Фесиков «СЭ».

Сергей Фесиков.«Нынешний медальный план — масштабный. Такого не озвучивал еще никто». Интервью Сергея Фесикова

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Плавание
Сергей Фесиков
Читайте также
Отдыхавшие в российском лагере «Зарница» дети попали в больницу
МИД РФ выразил соболезнования семьям погибших при атаке на суда в Азовском море
«Чемпионством пока не насладился и, думаю, уже не наслажусь». Глушенков — о «золоте» РПЛ, попытках оценить сборную, поражении от Египта, Соболеве и Дуране
России готовы отдать право проведения чемпионатов мира и Европы по водным видам спорта
Разговор с собой. Фотопроект «СЭ» и Аделии Петросян
Песков выразил надежду на возобновление переговоров по Украине. Главные тезисы
Популярное видео
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция в 22.00
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция в 22.00
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Федотов возвращается домой, а молодой вратарь уезжает в Америку
Федотов возвращается домой, а молодой вратарь уезжает в Америку
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Фесиков — о Рылове: «Он начал выводить российское плавание на спине на новый уровень»

Фесиков назвал основных конкурентов сборной России по плаванию на чемпионате Европы-2026
Новости
RSS RSS
Все новости