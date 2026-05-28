Российские пловцы Лифинцев, Пригода и Чикунова выиграли этап Mare Nostrum во Франции

Российские пловцы Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода и Евгения Чикунова одержали победы на втором этапе международной серии по плаванию Mare Nostrum во Франции.

Лифинцев выиграл заплыв на 100 метров на спине. Серебряным призером стал его соотечественник Павел Самусенко. Пригода завоевал золотую медаль на дистанции 200 метров брассом, второе место занял Александр Жигалов. В аналогичной дисциплине у женщин победительницей стала Чикунова. Иван Кожакин завоевал серебряную медаль на дистанции 50 метров брассом, Роман Шевляков стал третьим на 100-метровке баттерфляем.

Третий этап Mare Nostrum пройдет 30-31 мая в Барселоне. 13 апреля Международная федерация плавания допустила российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой.

