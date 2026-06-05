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Плавание

5 июня, 20:00

Фесиков — о Рылове: «Он начал выводить российское плавание на спине на новый уровень»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта

Руководитель дирекции по плаванию ФВВСР Сергей Фесиков в разговоре с «СЭ» отреагировал на завершение карьеры двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова, а также рассказал о конкуренции в мужском плавании на спине.

— Одним из важных событий чемпионата России в Казани станет прощальный заплыв двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова. Как вы восприняли эту новость?

— Я прекрасно понимаю чувства Евгения, его волнение перед этим заплывом. Мы всей страной ждем момента, когда увидим его в последний раз на дорожке. Думаю, что лучше он сам нам расскажет о своих эмоциях.

— Сейчас у нас высокая конкуренция в мужской спине. Можно ли считать это в какой-то мере его заслугой?

— Однозначно могу с этим согласиться. Евгений — тот человек, который с юниорской скамьи в 2015 году вышел на взрослый чемпионат мира. Он начал выводить российское плавание на спине на новый уровень. Дальше уже подключились молодые талантливые суперзвезды, такие как Климент Колесников, а за ними выросла целая плеяда спинистов. Мы понимаем, что в конкурентной борьбе двух не просто лидеров российского, а легенд мирового плавания Рылова и Колесникова рождались победы, новые рекорды России и мира. Так и должно быть в спорте. Я очень надеюсь, что их пример подхватят другие и мы в здоровой конкуренции к 2028 году получим такой высокий уровень не только в плавании на спине, но и в остальных стилях тоже.

— Наверное, больше вопрос к главному тренеру, но сложно ли выбирать из трех сильных спинистов двух человек на дистанцию?

— Хорошо, что здесь нет права выбора, а есть объективная картина. Тот спортсмен, который показывает результат лучше, двигается дальше. А те, кто не попадает, наоборот, набираются спортивной злости и получают возможность выступать на альтернативных соревнованиях. Они точат зуб и понимают, что, для того чтобы быть в топ-2, нужно приложить максимум усилий. Быть конкурентными не только со спортивной, но и психологической точки зрения. Не скажу, что у нас три сильных спиниста. Их гораздо больше. Я лично этим очень доволен, что вижу молодых талантливых спортсменов, которые проявляют себя и на финалах Кубка России, и на первенствах Европы. Хочу пожелать им дальнейшей мотивации, чтобы они были готовы бороться с самыми сильными спортсменами России, которые являются чемпионами и рекордсменами мира, — сказал Фесиков «СЭ».

Сергей Фесиков.«Нынешний медальный план — масштабный. Такого не озвучивал еще никто». Интервью Сергея Фесикова

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Плавание
Евгений Рылов
Сергей Фесиков
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