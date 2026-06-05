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Плавание

5 июня, 20:30

Фесиков назвал основных конкурентов сборной России по плаванию на чемпионате Европы-2026

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта

Руководитель дирекции по плаванию ФВВСР Сергей Фесиков в разговоре с «СЭ» назвал главных конкурентов нашей сборной по плаванию в борьбе за победу в общекомандном зачете чемпионата Европы, который пройдет в Париже с 31 июля по 16 августа.

— В Париже, как объявил главный тренер Андрей Шишин, по плану взять 20 медалей. Из чего этот план складывается?

— Наверное, это лучше спросить у Андрея Геннадьевича. Эти планы обсуждаются, защищаются. Цифру брали исходя из выступлений в прошлом году, из мировых и европейских рейтингов прошлого года. Мы ведем анализ всех наших конкурентов из других сборных. Нынешний медальный план — масштабный. Такого не озвучивал еще никто. Мы хотим, чтобы российское плавание было впереди планеты всей. Поэтому ставим максимальные цели. Я вижу, что наши спортсмены очень жаждут побед, соревнований и возвращения на европейскую арену.

— 20 медалей — это уровень второго общекомандного места на чемпионате Европы, близкого к первому. Кто наши основные соперники в этой борьбе?

— Я, наверное, выделю сборную Италии. Сильно набирает обороты Германия. Не стоит забывать про британцев, которые во многих видах программы, особенно в мужских соревнованиях, являются лидерами мирового плавания на протяжении 6-8 лет. В их составе много олимпийских чемпионов и молодых дарований. Отмечу и сборную Нидерландов. Также стоит ожидать сюрпризов от команды Венгрии, которая всегда является топовой в европейском плавании. Они блистают не командой, а больше в индивидуальных номерах. У них действительно есть суперзвезды, такие как Криштоф Милак, который возвращается после небольшой паузы и уже показывает феерические результаты. Этот чемпионат Европы однозначно будет зрелищным. Мы увидим много рекордов. Потому что два года до Олимпиады — это очень короткий срок. Сейчас все таланты начнут проявлять себя, а также те спортсмены, которые потенциально будут блистать на Олимпийских играх, — сказал Фесиков «СЭ».

Сергей Фесиков.«Нынешний медальный план — масштабный. Такого не озвучивал еще никто». Интервью Сергея Фесикова

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Плавание
Сергей Фесиков
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