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Плавание

24 ноября 2025, 12:30

Мать пропавшего пловца Свечникова заявила, что хочет найти сына к его дню рождения

Сергей Ярошенко

Мать пропавшего в Турции пловца Николая Свечникова Галина рассказала о ходе поисков сына.

«Прошло три месяца с момента, как пропал Николай. И нам очень тяжело, что так много времени прошло, а результата нет. Подали иск на организаторов, обследовали острова в Мраморном море, объявили о вознаграждении. 11 декабря у сына день рождения, ему исполнится 30 лет. Очень хочу, чтобы он нашелся», — цитирует Свечникову ТАСС.

29-летний Свечников 24 августа принял участие в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Турции и не финишировал. 31 октября в генеральном консульстве РФ в Стамбуле заявили, что жандармерия продолжает искать следы пропавшего россиянина, однако активные поиски спортсмена прекращены.

Ранее мать Свечникова рассказала, что родственники придерживаются мнения, что организаторы заплыва что-то от них скрывают. Также она объявила, что готова вручить награду 500 тысяч лир (около 955 тысяч рублей) тому, кто предоставит новую информацию о судьбе спортсмена.

Источник: ТАСС
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