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Плавание

Сегодня, 19:08

Чикунова выиграла 100-метровку брассом на Кубке Сальникова

Алина Савинова
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Многократная чемпионка России Евгения Чикунова одержала победу на дистанции 100 метров брассом на Кубке Владимира Сальникова в Санкт-Петербурге.

В финальном заплыве 19-летняя пловчиха показала результат 1 минута 3,76 секунды. Второй стала Юлия Ефимова (1.04,90). Она вышла в бассейн в образе гладиатора, который является символом «Спартака». Тройку лидеров замкнула Ника Годун (1.05,40).

У мужчин лучший результат на этой дистанции показал белорус Илья Шиманович (55,63). Вторым финишировал россиянин Кирилл Пригода (56,68), третьим — его соотечественник Данил Семьянинов (56,86).

100-метровку баттерфляем у мужчин выиграл Андрей Минаков (49,64), у женщин — Дарья Клепикова (57,45). Алексей Сударев стал победителем в заплыве на 100 м комплексным плаванием (52,48). Среди женщин первое место заняла Мария Каменева (58,13).

плавание
Евгения Чикунова
Юлия Ефимова
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