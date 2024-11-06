Решающий матч противостояния Миранчука и Месси. «Интер» и «Атланта» вновь устроят шоу

Команды постоянно играют друг с другом результативно.

10 ноября «Интер Майами» и «Атланта Юнайтед» проведут третью игру в 1/8 финала плей-офф МЛС. В первых двух они обменялись победами с одинаковым счетом 2:1, из-за чего им назначили дополнительный матч. Стартовый свисток на «DRV PNK Stadium» прозвучит в 4.00 по московскому времени. В России легально не показывают североамериканскую лигу.

Коэффициенты букмекеров на матч «Интер Майами» — «Атланта Юнайтед» 10 ноября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам: их победа предложена с котировкой 1.41, вероятность этого исхода — приблизительно 70%. Успех команды Алексея Миранчука можно взять за 6.20 (13%), даже ничья идет за меньшие 5.20 (17%).

Поставить на то, что в следующий раунд плей-офф пройдет «Интер», можно с коэффициентом 1.26. Этот рынок на гостей дан за 3.87.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи намекают на серьезное превосходство хозяев:

Тотал больше 3.5 гола доступен с котировкой 1.86, ТМ 3.5 идет за 1.94.

Вероятность увидеть результативные удары от обеих команд оценена в 1.50, опция «обе забьют — нет» представлена за 2.45.

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«Интер Майами» — «Атланта Юнайтед»: прогноз и анализ матча МЛС 10 ноября 2024 года

Перед стартом противостояния «Интер» считался огромным фаворитом: команда заняла монолитную первую строчку в общей таблице регулярного чемпионата, опередив пришедший вторым «Коламбус» на восемь баллов. На финише клуб из Майами выдал 11-матчевую беспроигрышную серию, в которой лишь три раза потерял очки. «Атланта» же закончила регулярку на девятом месте Восточной конференции и чудом заскочила сначала в плей-ин, откуда после победы над «Монреалем» в серии пенальти заползла в плей-офф.

Несмотря на серьезную разницу в результатах, «Атланта» все равно доставила «Интеру» по ходу сезона немало проблем — в четырех очных встречах, считая две прошедших в плей-офф, команда Лионеля Месси обыграла соперника лишь однажды (2:1). В регулярном сезоне «Юнайтед» победил оппонента (3:1) и вырвал ничью (2:2) благодаря шедевральному удару Алексея Миранчука. В стадии на вылет клубы обменялись домашними победами с одинаковым счетом 2:1.

Правда, в первой встрече счет мог быть крупнее в пользу «Интера» — команда намного превзошла соперника по ударам в створ (10 против двух), но 40-летний вратарь Брэд Гузан оставил «Атланту» в игре. Выигрыш «Юнайтед» в ответном поединке получился сложным: коллектив Миранчука пропустил первым, но по ходу второго тайма сравнял счет, а на 94-й минуте Шандре Силва заколотил победный мяч — ассист ему выкатил российский полузащитник.

Алексей в принципе неплохо обустроился в МЛС: в 12 играх за клуб оформил 3+3 и реально приносит результат — в регулярном чемпионате вырвал ничью с «Интером» изящным лонгшотом (2:2), а уже в плей-офф оформил победный ассист в ответной встрече с тем же соперником. Правда, у команды из Майами есть более звездные футболисты: Лионель Месси, Лиус Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Интер Майами» — «Атланта Юнайтед»

Бускетса не будет из-за травмы. Также из-за проблем со здоровьем у хозяев недоступны защитники Николас Фрейре и Ян Фрай, а также атакующий полузащитник Факундо Фариас.

У «Атланты» травмирован защитник Брукс Леннон.

«Интер Майами» — «Атланта Юнайтед»: статистика личных встреч

В этом сезоне команды встретятся уже в пятый раз. Всего они провели друг с другом 16-й матч: одержали по шесть побед и четырежды закончили вничью.

Прогноз и ставка на матч «Интер Майами» — «Атланта Юнайтед»

Команды регулярно играют друг с другом результативно: в каждой из четырех их встреч в этом сезоне отличались обе стороны, забивая минимум три раза на двоих. А из 10 последних очных матчей «Интера» и «Атланты» в МЛС рынок на ТБ 2.5 гола и «обе забьют» зашел в восьми случаях. К тому же в клубах большое количество сильных игроков атаки: Месси, Суарес, Миранчук и другие.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 и «обе забьют» за 1.66.

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