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«Спартак» снова штормит: обыграли ЦСКА в РПЛ, но получили от «Ростова» в Кубке. Чего ждать в игре с «Акроном»?

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Спартак» — «Акрон» 10 ноября 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Эсекьель Барко.
Фото ФК «Спартак»
Переоценить важность победы в ближайшей встрече невозможно.

10 ноября в 15-м туре чемпионата России «Спартак» примет дома «Акрон». Игра пройдет на «Лукойл Арене» и начнется в 15.15 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 15.05 мск.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
10 нояб, 15:15. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Акрон

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Акрон» 10 ноября 2024 года

«Спартак» — безоговорочный фаворит предстоящего матча, по мнению аналитиков букмекерской компании FONBET. На победу красно-белых можно поставить с коэффициентом 1.32, что примерно 76% вероятности исхода. Ничья идет за 5.40 (19%), успех «Акрона» доступен за 9.00 (5%).

Тольяттинцы никогда не проигрывали красно-белым ни в официальных, ни в товарищеских матчах. На то, что они не уступят и на этот раз, котировка — 3.40.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.62, ТМ 2.5 — в 2.30. Вариант «обе забьют» можно оформить за 2.05, «обе забьют — нет» — за 1.77.

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Эксперты предполагают, что «Спартаку» по силам победить с разницей более чем в два мяча: Ф1(-1.5) доступен за 1.92.

Наиболее реальный точный счет — 2:0 в пользу хозяев за 7.00.

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«Спартак» — «Акрон»: прогноз и анализ матча 15-го тура РПЛ 10 ноября 2024 года

В ближайшие выходные чемпионат России по футболу подберется к экватору — быстро, но в то же время так незаметно. И для «Спартака», который ежегодно целится в золотые медали, это плохой знак. В розыгрыше остается 48 очков, а отставание от лидирующего «Краснодара» составляет аж 11 баллов. При этом занимают красно-белые лишь пятое место, уступая также «Зениту», «Локомотиву» и «Динамо», тоже жаждущим взлететь на трон РПЛ.

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В отличие от большинства из этих команд «Спартак» серьезно и беспричинно штормит. Особенно сильно это было видно по результатам в начале сезона: победы сменялись неудачами в играх с «Ахматом» (0:0), махачкалинским «Динамо» (0:1) и другими соперниками постатуснее. Причем в РПЛ москвичи оступались значительно чаще и по этой причине отстали от лидера. В Кубке все было здорово. Ровно до этой недели, когда начался плей-офф. «Ростов», который сгорел красно-белым в начале октября в РПЛ, вдруг победил 1:0 в столице. Причем произошло это через пару дней после классной победы над ЦСКА в чемпионате (2:0).

И вот теперь непонятно, чего ждать от команды Станковича в противостоянии с «Акроном». Тольяттинцы, наоборот, свой кубковый матч выиграли у «Крыльев Советов» (2:0) и приедут в Москву окрыленные. Тем более и в чемпионате у них все неплохо: восьмое место в двух баллах от «Рубина». Четыре победы при четырех ничьих для новичка турнира — приятный результат, который дает возможность ошибиться. Запас перед остальными, хоть и небольшой, но все же есть.

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Травмы и дисквалификации перед матчем «Спартак» — «Акрон»

«Спартак» не сумел обжаловать в КДК красную карточку Руслана Литвинова, полученную во встрече с ЦСКА. Полузащитник пропустит не только ближайшую встречу с «Акроном», но и матч против «Локомотива» 23 ноября.

Гости не смогут воспользоваться услугами Дзюбы и Васютина — бывшие игроки «Зенита» восстанавливаются от травм.

«Спартак» — «Акрон»: статистика личных встреч

«Акрон» еще ни разу не проигрывал «Спартаку»: в прошлом году выбил красно-белых из Кубка (2:1), а в товарищеских матчах победил (2:0) и сыграл вничью (1:1).

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Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Акрон»

Предугадывать результаты матчей с участием «Спартака» — тяжелая задача. Красно-белые могут выиграть у кого угодно и проиграть так же. Однако в предстоящей встрече я все же предположу, что команда Станковича одержит победу. Она сыграет дома, состав будет почти 100% - самое главное, что все лучшие игроки атаки на месте. Вскрыть оборону «Акрона» совместными усилиями они смогут: все-таки тольяттинцы — одни из худших по игре в обороне в РПЛ (26 пропущенных). Но в то же время они и забивают достаточно — больше гола за 90 минут. А у «Спартака» не все в порядке с обороной.

Рекомендуемая ставка: победа «Спартака» и ТБ 2.5 за 1.93.

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РПЛ
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
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