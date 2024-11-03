Команда Миранчука нанесла первое поражение Месси в плей-офф МЛС. Репортаж Рабинера из Атланты

У Алексея — голевая передача.

«Куриный сэндвич Месси»

«Попробуйте вкус победы!» — призывал со страниц меню улыбающийся Лео Месси. И я не мог перед этим устоять, хоть и прилетел в Атланту переживать не за одного из лучших футболистов всех времен и его могучих партнеров по «Интер Майами», а совсем даже наоборот — за их оппонентов и одноклубников Алексея Миранчука. И не только потому, что он — мой соотечественник, а еще и по причине, что всегда желаешь удачи тем, на кого никто не ставит. «Интер Майами» — победитель регулярного чемпионата МЛС, побивший рекорд лиги по очкам. «Атланта Юнайтед» — команда, еще за тур до конца занимавшая 12-е место в Восточной конференции, в последнем поднявшаяся на девятое, а в раунде «уайлд-кард» обыгравшая в гостях восьмое. Ну не за явного же фаворита болеть, право слово! Наслаждаться — да, чувствовать счастье от того, что видишь Месси вживую — да, но болеть в такой ситуации...

Но не попробовать «куриный сэндвич Месси», пусть даже и за 18 долларов 99 центов, зайдя перекусить в Hard Rock Cafe, я счел для себя невозможным. Был также и «Месси бургер» на доллар дороже, но на дворе был теплый полдень, за окном в столице штата Джорджия было градусов двадцать пять, и я, не будучи маньяком здорового питания, но все же стараясь следить за собой, предпочел опцию полегче. Хотя «следить за собой» и употребить в 12 часов кружку эля — это вещи не самые сочетаемые. Но опять же — бар, соответствующая атмосфера, да еще и просмотр на айпаде второго тайма матча «Локомотив» — «Рубин» — все это после перелета, каюсь, немножечко расслабляло. К моей чести, на вкрадчивый вопрос темнокожего бармена: «Вам еще одно пиво?» я дал решительный отпор. Потому что, во-первых, надо было трезвым взглядом смотреть (тут уже — в гостиничном номере, во избежание подобного рода соблазнов) и тут же писать о московском дерби ЦСКА — «Спартак», а затем выдвигаться на «Мерседес-Бенц Стэдиум».

Фото «СЭ»

Тем не менее хрустящий, не заплывавший жиром «сэндвич Месси», который продается в этом заведении по всей Северной Америке, в целом понравился, тем более что курица сочеталась в нем с зеленью. Мог бы, конечно, быть и подешевле, но, во-первых, американский ценник сам по себе высок, а во-вторых, тут еще накрутка за имя. Которое здесь, поверьте, знают все, несмотря на то, что не называют футбол — футболом и до статуса одного из самых популярных видов спорта в США соккеру далеко. В то же время Лео за год с небольшим пребывания здесь продвинул его прилично. И пусть он не является официальным амбассадором ЧМ-2026, который в трех странах этого континента и пройдет, но де-факто так и есть.

Это можно было понять хотя бы потому, что добрая треть болельщиков, которая шла на 71-тысячную арену Атланты (об этом уникальном стадионе я подробно рассказывал в сентябрьских репортажах), была одета во всевозможные футболки с десятым номером и заветной фамилией. Местные, конечно, шли не в форме «Интера Майами», предпочитая варианты со сборной Аргентины, «Барселоны». Нередкой была такая картина: взрослые — в бордовых майках «Атланты», дети — в Месси. И майки Лео были отнюдь не только на людях с латиноамериканскими корнями. Ведь волшебство — оно для всех.

В футболках с фамилией Миранчука пока не ходят. Инерция его аргентинского предшественника Альмады слишком сильна. И был даже один Барко!

Что же касается людей (тоже очень многочисленных) в футболках «Атланты», то я поставил перед собой задачу найти хоть одного «Миранчука». И — провалил ее. Видимо, пока рано. К нему только начинают привыкать, а покупка футболки с номером — это высокая степень признания. Даже «Сабу Лобжанидзе», приехавшего сюда на год раньше Алексея, одного из безусловных кумиров публики, забившего уже четыре гола в ворота «Интер Майами», я минут за 40 наблюдения за болельщиками увидел всего одного.

Зато не без удивления обнаружил... «Барко»! Под восьмым номером. Нынешний лидер полузащиты «Спартака» тоже ведь играл за «Атланту», причем не так давно — его в 2022-м и отправили в аренду в «Ривер Плейт», чтобы освободить место для Альмады. Молодой и довольно развязный носитель футболки Эсекиэля на мою просьбу поделиться воспоминаниями о его игре за «Юнайтед» вдруг рассказал скабрезную историю, которую я ретранслировать не буду, поскольку, во-первых, рассказчик не вызвал у меня никакого доверия, а во-вторых, еще переведут ее самому спартаковцу и расстроится хороший футболист, что его на ровном месте оговорили. И вообще, спрашивается — если ты носишь такую футболку, то зачем, стервец, тогда такое излагаешь?

В самом большом почете у местных болельщиков оказался другой аргентинец — Тьяго Альмада, атакующий полузащитник, игравший за «Атланту» больше двух лет, забивший 23 мяча в 77 матчах и как раз перед самым приездом Миранчука проданный за 21 миллион долларов в бразильский «Ботафого». Он стал первым действующим игроком МЛС, завоевавшим в Катаре-2022 титул чемпиона мира. Вот «Альмад» под 23-м номером я видел десятки. По нему определенно скучают, и Миранчуку, пришедшему, в свою очередь, на его место, потребуются усилия, чтобы вытеснить партнера Месси по сборной из оперативной памяти болельщиков.

Но даже «Альмады» вчистую проигрывают людям, которые направлялись на «Мерседес-Бенц Стэдиум» в футболках «Атланты» без фамилии, зато с 17-м номером. Вначале я подумал, что болельщик в этом городе — не 12-й, как во многих странах, а отчего-то 17-й игрок. Так оно и оказалось, но имело конкретное объяснение, которое мне дал один из людей, в нее облаченных. Разгадка оказалась проста — «Юнайтед» был образован в 2017-м. И чуть ли не с этого сезона как раз и поступила в продажу эта линейка футболок, и 17-й действительно было решено сделать номером болельщиков.

Даже перед началом матча диджей начал разогревать публику криком: «Номер семнадцать, я хочу услышать ваш голос!» И когда на трибуну под оглушительный приветственный рев (в России, думаю, такого бы мог удостоиться разве что Сергей Галицкий) поднялся пожилой владелец «Атланты» Артур Бланк, то на нем как раз была футболка без фамилии и с 17-м номером. Хотя уж он-то, вкладывающий сотни миллионов не только в два своих клуба (еще — «Атланта Фэлконз» из НФЛ), но и отгрохавший чудо-стадион, мог бы себе позволить свою фамилию на майке. Но хочет быть вместе со всеми.

Перед ареной стоит огромное изваяние сокола — символа «Фэлконз». Однако в этот вечер на него был наброшен шарф «Юнайтед». Впрочем, когда у клубов — один владелец, с такими вещами проблем не бывает. А еще Бланк перед игрой произвел традиционный для этого клуба (надо бы узнать — почему) удар здоровенным молотом по наковальне. Это же, видимо, каждый раз осуществляет лучший игрок матча — в данном случае португалец Шанде Силва.

Впрочем, не будем забегать вперед. А пока потрясем длиннющей косой вместе с рэпером Пастором Троем, который в футболке «Атланты» заводил трибуны уже перед самой игрой. Я же вспоминал, как другой пастор часом ранее срывал глотку, что-то пытаясь проповедовать огромной толпе подростков (в основном 15-16-летних девочек), стоявших в огромной очереди близ стадиона. Я думал: неужели и они — на футбол? Все-таки среди девушек в США самый популярный вид спорта в мире тоже ценится — побольше, чем у американских мужчин.

Оказалось — нет, они идут не на Месси. А в расположенный по соседству баскетбольный дворец, где обычно принимает соперников «Атланта Хокс» из НБА, вчера же был концерт 22-летней американской певицы Билли Айлиш, чьи песни для фильмов дважды удостаивались «Оскаров». Встретился я с той же толпой, расходившейся с концерта, явно довольной и хором распевавшей ее хиты, и уже после матча. Местные футбольные болельщики, «скрестить» которых с поп-фанатами местные власти абсолютно не сочли предосудительным (и ни малейших инцидентов не возникло), были тоже чрезвычайно довольны. Вечер субботы для всего центра Атланты был наполнен позитивом.

Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук (№ 59) в матче против «Интер Майами». Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Миранчука заменили в перерыве первого матча, потому что он был измотан. Три матча за семь дней — это со стороны МЛС глупость!»

Я шел на стадион и наслаждался видом болельщиков. Вот какой-то удивительный персонаж с кучей цепей, весь в черной коже, а на плече — белый кот. Вот дедушка с бабушкой: он — в футболке «Атланты», гетрах и панамке, из-под которой торчит козырек бейсболки (!), она — в чем-то более казуальном, зато с накинутым желто-черным шарфом МЛС. Вот — человек, на спине которого 18-й номер и надпись Cup Glory, Кубковая слава. Именно в том году, втором для «Юнайтед» в лиге (сезон тут, напомню, проходит по системе «весна-осень», хотя после ЧМ-2026 это собираются менять), «Атланта» единственный раз выиграла плей-офф. И человек, надевая такую майку, это до сих пор празднует. Кстати, подумалось — вот еще что, помимо паровозных гудков на матчах да Миранчука, объединяет «Атланту» с «Локомотивом»! Чемпионство в 2018-м!

Перед игрой успел пообщаться с коллегой из издания The Atlanta Journal-Constitution Дугом Роберсоном, у которого уже брал интервью в сентябре — о том, как проявил себя Миранчук за прошедшие полтора месяца и чего в Атланте ждут от этой серии.

— Алексей продолжает изучать своих одноклубников и команду, — говорит коллега. — Думаю, лучший его образец мы увидим в следующем году, когда он ко всему привыкнет. Перемен слишком много, чтобы на все сто процентов получилось сразу.

— Сентябрьский гол «Интеру Майами», которым Миранчук сравнял счет на 85-й минуте, на ваш взгляд, сыграл весомую роль в выходе «Атланты» в плей-офф?

— Это был важный гол, он принес команде очко, а каждое продвижение вперед было для нее на вес золота. Что последующие события и показали. Кроме того, этот гол был великолепен. Уверен, Алексей способен показывать гораздо больше, чем в последней паре игр.

— Тренер Роб Валентино объяснил, почему заменил его в перерыве первой игры плей-офф с «Интером Майами»?

— Потому что Миранчук был измотан. Он перед этим провел две 90-минутные игры в предыдущие шесть дней в Орландо и Монреале. У него просто не оставалось никаких двигательных ресурсов. Команда сыграла три матча за семь дней, и все — в гостях! Это глупость и безумие со стороны МЛС, хотя игроки и тренеры высказываются на эту тему сдержанно. Они говорили, что были вымотаны, но таких определений себе не позволяли. Два наших игрока в Майами только в первом тайме получили травмы, и это невозможно было не связать с таким графиком. В частности, мышечное повреждение основного защитника Грегорсена идет именно оттуда.

— Когда Миранчук при 2:1 в Орландо не забил пенальти, а потом хозяева сравняли, но гол отменил ВАР, — он не был близок к тому, чтобы стать антигероем, козлом отпущения?

— Нет. Другие парни так же старались выиграть, как и он. Не думаю, что это был вопрос забитого или незабитого пенальти. Тем более что другие важные 11-метровые он реализовывал.

— В сентябре он при мне достаточно раскованно разговаривал с американскими журналистами. А в последнее время интервью вам давал?

— Мы разговаривали с ним в четверг около пяти минут. Алексей — хороший парень. Не могу сказать, что в общении с прессой он чувствует себя идеально комфортно, — но, по крайней мере, старается и говорит! Считаю, что у него хорошее будущее в клубе. А сказал он, что команда должна сегодня получить удовольствие на поле, и это — ключ к успеху.

— Стало ли для вас сюрпризом, что «Атланта» вышла в плей-офф?

— В том смысле, что им нужно было не только выиграть самим, что и чтобы совпал ряд других результатов. И все совпало, что казалось невозможным! Они попали туда, теперь этим надо пользоваться.

— На стадии «уайлд-кард» фаворитом был «Монреаль»?

— Да, потому что играл дома. Но «Атланта» забила первый гол, что в таких случаях важно, а потом и второй. Это не помогло ей удержать победу до конца основного времени. Но в итоге все-таки победили по пенальти...

— ...Один из которых Миранчук теперь реализовал. Как расцениваете шансы «Атланты» в противостоянии с «Интером»?

— Не могу назвать их хорошими. Даже если сегодня выиграют — придется играть еще один матч, где нет права на ошибку. Хотя «Атланта» с такими ситуациями, как видим, справляется хорошо.

Журналист из Джорджии в этом смысле оказался прав — «Атланта» с такой ситуацией справилась и теперь.

Вратарь «Атланты» Брэд Гузан. Фото Imagn Images, USA Today Sports

Раньше капитан выручал «Атланту». Теперь «Атланте» надо было выручать капитана

68 455 зрителей громче всех из «Атланты» встретили капитана-вратаря Брэда Гузана (как в случае с Никитой Кучеровым в Тампе, акцент был сделан на букву «у» — Гуууууузан!) и Сабу Лобжанидзе — тут тянули как могли букву «и».

— У нас великолепные отношения с Миранчуком! — скажет мне после игры грузин. — Нет, по-русски мы не говорим, поскольку оба владеем английским. Алексей — один из наших лучших игроков и очень нам нужен!

Миранчука зрители поприветствовали тепло, но все же не так, как двух этих футболистов. Я же в это время в ложе прессы потягивал кока-колу: раз уж штаб-квартира этого напитка находится именно в Атланте, то, хоть я и абсолютно не фанат, так и быть. Аутентичности ради. И неплохо, знаете ли, зашло — вот что такое сила самовнушения, что именно в этих краях кока-кола должна быть кока-колистее!

А тем временем «Атланта», неважно проведя первую десятиминутку, во второй полноценно вошла в игру. В третьей же, с 20-й по 30-ю минуты, и вовсе раза два-три вполне могла открыть счет. К этому не раз прикладывал ногу, а однажды даже и голову, Миранчук, которому пошел на пользу не только недельный отдых после первого матча, но и отсутствие из-за неразглашенной болезни Серхио Бускетса — трое остальных экс-барселонцев были в стартовом составе (Месси, Суарес, Альба). Играл наш полузащитник под нападающим по схеме 5-3-1-1.

Вот Алексей на 13-й минуте повторной подачей после углового классно закрутил мяч к линии вратарской, где мяч заметался, но все-таки отскочил к голкиперу Дрейку Каллендеру.

Вот на 24-й катнул низом на выход один на один 31-летнему сенегальскому форварду Джамалу Тиаре — и едва не проскочило. Защитник дотянулся до мяча и отправил его на угловой в последний момент.

Вот на 25-й бьет головой из штрафной, попадает в соперника, а потом защитник Деррик Уильямс (рожденный, как ни удивительно при совершенно американском имени, в Германии) начинает пристреливаться и головой бьет совсем рядом со штангой — чистый голевой момент! У «Интер Майами» к тому времени тоже был один — Месси пробил мимо ближнего угла, после чего вратарь Гузан его обнял — то ли потому, что не забил, то ли потому, что так рад снова против него сыграть.

Вот на 28-й Миранчук наносит свой фирменный крученый удар левой — и Каллендер еле тащит мяч из-под перекладины! Это уже высший пилотаж — с обеих сторон. Жаль, что у голкипера пилотаж получился все-таки чуть выше.

— Надо отдать должное вратарю, — прокомментирует после игры мне этот эпизод Миранчук. — Мне кажется, он хорошо спас. Вроде я не в самый угол попал, но пробил сильно. Вратарь молодец, здорово среагировал.

Оплошал другой вратарь. На 40-й минуте Гузан, тащивший от Месси мыслимое и немыслимое в первой встрече, вдруг привез гол на ровном месте, выбивая мяч у линии штрафной с ноги, поскользнувшись и выронив его. Пас, легчайший удар защитника Мартинеса — вынимайте. И попробуйте прийти в себя после такого гола, когда вы тайм прилично играете, создаете моменты — а потом получаете не в результате искусства Месси, снайперского нюха Суареса, в конце концов, дальнего «плевка» Альбы (как было в первом матче), а вот так.

Но вспоминая, сколько Гузан спасал в первом матче, да и вообще то, что 40-летний экс-вратарь «Астон Виллы» — местная легенда, нельзя было не подумать о том, что теперь команде впору выручать капитана. И она сделает это.

А кипятился насчет помехи, якобы и заставившей его сделать эту ошибку, Гузан совершенно напрасно — никакого касания не было и, что бы лысому голкиперу ни привиделось, оплошал он исключительно сам. Да и Роб Валентино сказал на пресс-конференции, что никакого контакта не видел.

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси в матче против «Атланты». Фото Imagn Images, USA Today Sports

Перекладина Лобжанидзе, гол из офсайда Месси, победная голевая Миранчука

На исходе часа «Атланта» сравняла — тот самый защитник Уильямс, о котором я говорил выше. И хорош же был гол! Другой защитник, Амадор, сделал диагональ в штрафную, а третий номер «Юнайтед» «рыбкой», от газона, красиво отправил мяч в сетку. Как центральный защитник там оказался? А перед тем был угловой, который разыграли Миранчук и Лобжанидзе. Уильямс оттуда просто не успел убежать, а Амадор придал атаке вторую волну. Она накрыла «Интер Майами», как недавний ураган, который грозил ужасающими последствиями, но до южной Флориды так и не дошел, а, чуток ослабши, обрушился на западную, на Тампу.

1:1, все по новой. Раньше в таких ситуациях «Атланта» могла запросто сразу получить в свои ворота, но тут у нее концентрация была совсем другой, и она, напротив, чуть не забила — Форчун пробил в сетку сбоку.

Дальше хозяевам стало сложнее, поскольку «Интер» очнулся и разозлился. Трижды флоридцы чуть не забили — сначала Месси пробил над ближней «девяткой», затем Гузан вытащил от Суареса из ближнего угла, а затем на угловом свой игрок срезал мяч в перекладину. Возможно, выручила «Атланту» пауза — сперва была замена у нее самой, а потом травма у игрока «Интера». Это сбило его порыв.

А кульминация наступила уже в добавленное время.

Сперва при угловом у «Атланты» Лобжанидзе, развернувшись, с полулета нанес красивейший удар... в перекладину. После игры в раздевалке «Атланты», поприветствовав Сабу: «Гамарджоба!» (как он просиял!), я спрошу уже по-английски, смотрят ли эти матчи на его родине. Он ответит с энтузиазмом:

— Да, вся Грузия смотрит и получает удовольствие! Так же, как и я сам. То, что мне посчастливилось играть в таких матчах, — изумительно. Действительно изумительно. Эмоции невероятные. Возможно, мы сами даже не ожидали такого. У нас был не очень хороший регулярный сезон, но тем не менее мы здесь, и мы сделали для этого все. Конечно, сегодня после того, как стало 0:1, было трудно, но мы остались в игре и, думаю, заслужили победу.

...Затем Месси после заброса из глубины перекидывает мяч головой через Гузана, но — явный офсайд.

И почти сразу, на четвертой из пяти добавленных минут, Миранчук уже в верхней трети поля выигрывает борьбу, дальше следует пас Риоса вперед, скидка Муюмбы обратно Алексею, его легкий пас в касание на ход Шанде Силве — и «пушка» португальца в левую «девятку»!

— Если честно, там ситуация сама диктовала, что делать, — поэтому много думать не надо было, — сказал мне в раздевалке после матча Миранчук. — Я видел, что он (Шанде Силва) врывается, мне хорошо сбросили мяч, и я просто отдал в касание. Ему оставалось принять решение — отпасовать или пробить. Пробил. Забил. Что сейчас чувствую? С одной стороны, рад, с другой — устал. Поэтому все эмоции остались на поле. Но разумом понимаю, что сделали хорошее, большое дело и продлили серию.

...В ту секунду сошел с ума весь стадион, а еще менее чем через минуту прозвучал финальный свисток, за воротами «Интера», где сидели фанаты (билеты туда обывателям не купить), зажглась «контролируемая» пиротехника, а признанный в одночасье лучшим игроком матча Силва ударил молотом о наковальню...

Все три названных, помимо Миранчука, участника решающей голевой атаки вышли на замену. И только ему хватило сил на то, чтобы на 94-й дирижировать голом, который принес первое поражение Месси в плей-офф МЛС. Потому что в прошлом сезоне Лео и Ко пришли в «Интер Майами» слишком поздно, чтобы команда успела попасть в кубковую стадию. А теперь все решится 10 ноября в третьем матче серии в Форт-Лодердейле.

Какая-то невероятно волевая команда эта «Атланта». И одновременно везучая.

За тур до конца регулярки она занимала 12-е место в конференции. В последнем туре выиграла сама и дождалась осечек двух (!) конкурентов.

Вышла в стадию «уайлд-кард» — выиграла в Монреале, ведя 2:0, пропустив два, но не опустив рук и взяв серию пенальти.

Поехала на первый матч в Майами, который был для них третьим выездом за семь дней. Зубами держалась за игру, хоть ее свежий «Интер» и «возил», и проиграла ему всего 1:2.

Вчера пропустила обиднейший, психологически убийственный гол — и казалось, это уже точно все. Но в ответ забила два и не пропустила ни от Месси, ни от Суареса, ни от черта лысого!

И теперь все решится уже в одном-единственном матче. В каковых, как верно подметил мой коллега Робертсон, «Атланта» ощущает себя комфортно. Но, с другой стороны, где еще сказаться опыту Месси и Суареса, как не тут...

Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук. Фото Imagn Images, USA Today Sports

Главный тренер: «Миранчук проделал приличную работу. Но это победа всей команды»

На пресс-конференции я спросил главного тренера «Атланты» Роба Валентино о Миранчуке — почему он заменил его в перерыве первого матча и как оценивает его игру во втором.

— После двух матчей за шесть предыдущих дней у многих наших парней было утомление, и Алексей был одним из них, — объяснил он. — На него за два полных матча (в Орландо и Монреале) выпал большой объем работы, и в первой игре в Майами это сказалось. Он уже через десять минут чувствовал, что «умирает», поэтому после первого тайма и произошла замена. У нас был разговор в последующие дни, во время которого он сказал, что ментально чувствовал себя нормально, но физически не мог заставить себя двигаться в нужном ритме.

Сегодня Миранчук проделал приличную работу, регулярно находя свободное пространство и вообще сделав много вещей, которые сыграли большую роль для команды. Но в целом, не желая отнимать лично у Алексея, отмечу, что это была командная победа. В ней в равной степени поучаствовали и наши DP (designated players, то есть, говоря проще, ведущие иностранцы. — Прим. И.Р.), и доморощенные парни. Если мы чего-то уже добились и добьемся через неделю в Майами, то это произошло и произойдет только совместными усилиями, а не благодаря какому-то одному игроку, — заключил тренер.

С этим не поспоришь. А чего «Атланта Юнайтед» добилась, под смех в репортерском зале наглядно объяснил сам Валентино — теперь его сынишка, который в начале серии болел за Месси, переживает уже за команду родного папы...