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Сегодня, 19:50

Клиенты букмекера считают, что «ПСЖ» победит «Атлетико» в четвертом туре Лиги чемпионов

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Дембеле и Барколя.
Фото Getty Images

6 ноября завершится четвертый тур общего этапа Лиги чемпионов. Одним из центральных матчей дня станет противостояние «ПСЖ» и «Атлетико». Встреча состоится на «Парк де Пренс» в Париже и начнется в 23.00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий поединок.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур
06 нояб, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Атлетико

В день матча букмекеры считают фаворитом хозяев. Поставить на победу «ПСЖ» можно с котировкой 1.53, что соответствует примерно 63% вероятности. Успех гостей оценивается коэффициентом 6.40 (около 15%). На ничейный исход встречи аналитики дают котировку 4.40 (порядка 22%).

Клиенты букмекера не сомневаются в успехе команды Матвея Сафонова. На победу «ПСЖ» приходится около 89% от общего оборота пари на три варианта исхода встречи, еще 2% — на ничью, а 9% — на успех подопечных Симеоне.

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Аналитики ожидают увидеть как минимум несколько забитых мячей в грядущем матче. Вероятность того, что «ПСЖ» и «Атлетико» на двоих забьют как минимум два мяча, оценивается котировкой 1.18. На тотал больше 2.5 гола можно поставить с коэффициентом 1.58. Котировка на исход, при котором обе команды забьют, составляет 1.62. Обратный вариант можно взять с коэффициентом 2.25.

В последних двух матчах «ПСЖ» не пропускал. Поставить на то, что испанцы не распечатают ворота Сафонова, можно с котировкой 2.60. На индивидуальный тотал голов испанского клуба меньше 1.5 аналитики дают коэффициент 1.30.

Наиболее вероятным результатом игры считается победа «ПСЖ» со счетом 2:0. Это событие доступно в линии за 8.50. Такой же коэффициент — 8.50 — аналитики дают и на ничейный счет 1:1. Победу мадридцев с минимальным счетом 1:0 можно взять за 20.0.

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Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 1 000 000 рублей. Один из клиентов БК собрал экспресс из четырех событий Лиги чемпионов, включив в него ставку на гол в первом тайме в матче «ПСЖ» и «Атлетико» по котировке 1.28. Общий коэффициент экспресса составил 5.40.

В Лиге чемпионов обе команды пока находятся в нижней части турнирной таблицы: «ПСЖ» — на 23-м месте, а «Атлетико» — на 28-м. Вероятность того, что французский клуб все-таки сможет попасть в восьмерку лучших и избежит стыковых матчей, оценивается котировкой 6.00. На такой же исход для подопечных Симеоне аналитики дают коэффициент 10.0.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Атлетико
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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