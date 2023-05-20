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«Торпедо» — «Динамо»: прогноз на матч РПЛ 20 мая 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Торпедо» — «Динамо» 20 мая 2023 года
Евгений Коростелев
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Арсен Захарян.
Фото Официальный сайт ФК «Динамо»

20 мая в столице состоится московское дерби — «Торпедо» перед вылетом из РПЛ сыграет с «Динамо». Встреча пройдет на стадионе имени Эдуарда Стрельцова и начнется в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 16.15 мск, а обслужит игру бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
20 мая, 16:30. Лужники (Москва)
Торпедо М
Динамо

Букмекерская компания Olimpbet считает «Динамо» безусловным фаворитом игры. На победу бело-голубых выставлен коэффициент 1.42, что приблизительно 70% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.18 (19%), триумф «Торпедо» — за еще большие 7.17 (11%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их успеха принесет скромную, но приятную выплату в 1420 рублей.

«Торпедо» проиграло пять матчей подряд, четыре последних — с разницей в два и более мяча. Ф2(-1.5) оценена 2.08, Ф2(-2.5) — за 3.50.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.52, ТМ 2.5 — за 2.53. В восьми из десяти предыдущих игр автозаводцев случился «верх».

Забьет ли «Динамо» дважды? Учитывая слабость обороны «Торпедо», ИТБ2 (2) за 1.70 — шикарный вариант.

Условие «обе забьют» можно оформить за 1.74, «обе забьют — нет» — за 2.08.

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Прогноз и ставка на матч «Торпедо» — «Динамо»

«Торпедо» проводит последние матчи в РПЛ. Черно-белые за три тура до финиша сезона отстают от зоны стыков на 10 баллов и уже точно не выкарабкаются. С одной стороны, груза больше нет, и можно хлопнуть дверью, однако на пути у команды Пепа Клотета серьезные соперники.

«Динамо» после серии неудач отказалось от услуг Славиши Йокановича и будет заканчивать без него. А зафиналить розыгрыш нужно на мажорной ноте, потому что ниже падать уже некуда: разгром от «Ахмата» (0:3), скромная победа над «Химками» (1:0) и поражение от «Факела» в 100-летний юбилей (0:2) — за такое нужно исправиться. Захлебнувшееся «Торпедо», которое проиграло пять последних матчей с разницей 5:17 — идеальный вариант. Тем более в первом круге между командами был зафиксирован счет 4:0 в пользу бело-голубых.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 2.08.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
0
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«Оренбург» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ 20 мая 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

Зенит

 23
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Квинси Промес

Спартак

 18
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