«Торпедо» — «Динамо»: прогноз на матч РПЛ 20 мая 2023 года
20 мая в столице состоится московское дерби — «Торпедо» перед вылетом из РПЛ сыграет с «Динамо». Встреча пройдет на стадионе имени Эдуарда Стрельцова и начнется в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 16.15 мск, а обслужит игру бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.
Букмекерская компания Olimpbet считает «Динамо» безусловным фаворитом игры. На победу бело-голубых выставлен коэффициент 1.42, что приблизительно 70% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.18 (19%), триумф «Торпедо» — за еще большие 7.17 (11%).
Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их успеха принесет скромную, но приятную выплату в 1420 рублей.
«Торпедо» проиграло пять матчей подряд, четыре последних — с разницей в два и более мяча. Ф2(-1.5) оценена 2.08, Ф2(-2.5) — за 3.50.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.52, ТМ 2.5 — за 2.53. В восьми из десяти предыдущих игр автозаводцев случился «верх».
Забьет ли «Динамо» дважды? Учитывая слабость обороны «Торпедо», ИТБ2 (2) за 1.70 — шикарный вариант.
Условие «обе забьют» можно оформить за 1.74, «обе забьют — нет» — за 2.08.
Прогноз и ставка на матч «Торпедо» — «Динамо»
«Торпедо» проводит последние матчи в РПЛ. Черно-белые за три тура до финиша сезона отстают от зоны стыков на 10 баллов и уже точно не выкарабкаются. С одной стороны, груза больше нет, и можно хлопнуть дверью, однако на пути у команды Пепа Клотета серьезные соперники.
«Динамо» после серии неудач отказалось от услуг Славиши Йокановича и будет заканчивать без него. А зафиналить розыгрыш нужно на мажорной ноте, потому что ниже падать уже некуда: разгром от «Ахмата» (0:3), скромная победа над «Химками» (1:0) и поражение от «Факела» в 100-летний юбилей (0:2) — за такое нужно исправиться. Захлебнувшееся «Торпедо», которое проиграло пять последних матчей с разницей 5:17 — идеальный вариант. Тем более в первом круге между командами был зафиксирован счет 4:0 в пользу бело-голубых.
Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 2.08.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|27
|12
|6
|9
|44-38
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
10
|Локомотив
|27
|10
|6
|11
|46-43
|36
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|27
|5
|12
|10
|34-45
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|- : -
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|17
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|25
|1
|6