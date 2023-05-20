20 мая в столице состоится московское дерби — «Торпедо» перед вылетом из РПЛ сыграет с «Динамо». Встреча пройдет на стадионе имени Эдуарда Стрельцова и начнется в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 16.15 мск, а обслужит игру бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.

Букмекерская компания Olimpbet считает «Динамо» безусловным фаворитом игры. На победу бело-голубых выставлен коэффициент 1.42, что приблизительно 70% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.18 (19%), триумф «Торпедо» — за еще большие 7.17 (11%).

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«Торпедо» проиграло пять матчей подряд, четыре последних — с разницей в два и более мяча. Ф2(-1.5) оценена 2.08, Ф2(-2.5) — за 3.50.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.52, ТМ 2.5 — за 2.53. В восьми из десяти предыдущих игр автозаводцев случился «верх».

Забьет ли «Динамо» дважды? Учитывая слабость обороны «Торпедо», ИТБ2 (2) за 1.70 — шикарный вариант.

Условие «обе забьют» можно оформить за 1.74, «обе забьют — нет» — за 2.08.

Прогноз и ставка на матч «Торпедо» — «Динамо»

«Торпедо» проводит последние матчи в РПЛ. Черно-белые за три тура до финиша сезона отстают от зоны стыков на 10 баллов и уже точно не выкарабкаются. С одной стороны, груза больше нет, и можно хлопнуть дверью, однако на пути у команды Пепа Клотета серьезные соперники.

«Динамо» после серии неудач отказалось от услуг Славиши Йокановича и будет заканчивать без него. А зафиналить розыгрыш нужно на мажорной ноте, потому что ниже падать уже некуда: разгром от «Ахмата» (0:3), скромная победа над «Химками» (1:0) и поражение от «Факела» в 100-летний юбилей (0:2) — за такое нужно исправиться. Захлебнувшееся «Торпедо», которое проиграло пять последних матчей с разницей 5:17 — идеальный вариант. Тем более в первом круге между командами был зафиксирован счет 4:0 в пользу бело-голубых.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 2.08.

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