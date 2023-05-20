20 мая «Зенит» сыграет с «Оренбургом». Игра 28-го тура РПЛ состоится на арене «Газовик» и начнется в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире игру можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции в 16.15 мск. Главный арбитр — Алексей Сухой.

По мнению букмекерской компании Olimpbet, «Зенит» — фаворит предстоящей встречи. На победу команды Сергея Семака можно поставить с коэффициентом 1.95, что приблизительно 51% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.98 (22%), триумф «Оренбурга» — за 3.68 (27%).

При ставке в 1000 рублей на равенство по итогам 90 минут в случае положительного исхода выплата составит 3980 рублей.

На победу сине-бело-голубых с форой (-1.5) мяча котировка — 3.17. В первом круге дома «Зенит» не оставил от соперника ни песчинки, победив 8:0.

Тотал больше 3.5 гола доступен за 2.08, ТМ 3.5 — за 1.79. В четырех прошедших играх питерцев случился «верх».

Считаете, что «Оренбург» выстоит в стартовые 45 минут? Такое условие доступно за 1.62.

«Зенит» — самая результативная команда РПЛ, в среднем она забивает 2.59 мяча за игру. ИТБ2 (1.5) идет за 1.60, ИТБ2 (2.5) — за 2.65.

«Оренбург» отличился во всех десяти играх после зимней паузы, а «Зенит» ушел с поля без гола всего в двух встречах из 12. На обмен результативными атаками можно поставить за скромные 1.43, на противоположный исход — за 2.81.

Наиболее вероятный точный счет, — ничья 1:1 или 2:1 в пользу гостей за 7.75.

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