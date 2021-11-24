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«Спартак» — «Наполи»: прогноз на матч Лиги Европы 24 ноября 2021 года

11:15
Футболисты «Наполи». Фото ФК «Наполи», Instagram
Футболисты «Наполи». Фото ФК «Наполи», Instagram
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24 ноября 2021 года «Спартак» примет «Наполи» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы, начало — в 18.30. Матч состоится на стадионе «Открытие Банк Арена». Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo;. «Спартак» сразится с «Наполи» за последний шанс на плей-офф. В ЛЧ «Ливерпуль» снова разгромит «Порту»

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ отдает предпочтение команде Спаллетти. Сделать ставку на «Наполи» можно за 1.58 — это примерно 61% вероятности. Успех «Спартака» идет за 5.80 (17%), а ничья — за 4.30 (22%).

При ставке в 1 000 рублей на «Спартак» можно выиграть 5 800 рублей в случае успеха московской команды.

Ф1(+1) и Ф2(-1) оцениваются одинаковой котировкой 1.93.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.66, а ТМ 2.5 — за 2.30.

24.11.2021 | Спартак — Наполи

Поставить на «обе забьют» можно за 1.73. Обратный исход доступен за 2.10.

В первом круге «Спартак» отгрузил три мяча в ворота «Наполи». Повторит ли атака красно-белых этот подвиг в Москве? ИТБ1 (2.5) доступен за 9.90.

Шансы «Наполи» отличиться более одного раза оцениваются коэффициентом 1.58.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 1:2 — коэффициент 7.80.

Лига Европы. Группа C
24 нояб, 18:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
24 ноября, 18:30
Наполи

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Егор Сергеев все материалы автора
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»