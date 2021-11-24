24 ноября 2021 года «Спартак» примет «Наполи» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы, начало — в 18.30. Матч состоится на стадионе «Открытие Банк Арена». Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru.

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ отдает предпочтение команде Спаллетти. Сделать ставку на «Наполи» можно за 1.58 — это примерно 61% вероятности. Успех «Спартака» идет за 5.80 (17%), а ничья — за 4.30 (22%).

При ставке в 1 000 рублей на «Спартак» можно выиграть 5 800 рублей в случае успеха московской команды.

Ф1(+1) и Ф2(-1) оцениваются одинаковой котировкой 1.93.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.66, а ТМ 2.5 — за 2.30.

24.11.2021 | Спартак — Наполи

Поставить на «обе забьют» можно за 1.73. Обратный исход доступен за 2.10.

В первом круге «Спартак» отгрузил три мяча в ворота «Наполи». Повторит ли атака красно-белых этот подвиг в Москве? ИТБ1 (2.5) доступен за 9.90.

Шансы «Наполи» отличиться более одного раза оцениваются коэффициентом 1.58.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 1:2 — коэффициент 7.80.