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«Сибирь» — «Авангард»: где смотреть матч КХЛ 5 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Сибирь» — «Авангард» 5 января 2023 года
Евгений Коростелев
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«Сибирь».
Фото Официальный сайт ХК «Сибирь»

5 января в рамках регулярного сезона КХЛ состоится матч между «Сибирью» и «Авангардом». Игра начнется в 13.30 по московскому времени на ЛДС «Сибирь», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканал KHL и KHL Prime. Начало трансляции в 13.20 мск.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Авангард» фаворитом: на его победу в основное время можно поставить за 2.40, это приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.90 (23%), успех «Сибири» — за 2.85 (35%).

При ставке в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа выплата составит 2850 рублей, а чистая прибыль — 1850 рублей.

На то, что «Авангард» победит с учетом овертайма и серии буллитов, котировка — 1.79. С таким же условием на «Сибирь» предложено поставить за 2.08.

Тотал больше 4.5 шайбы и ТМ 4.5 оценены одинаковыми коэффициентами 1.92.

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Кто откроет счет в матче? «Сибирь» — 2.00, «Авангард» — 1.82. Отсутствие голов идет за 44.0.

На то, что обе команды забьют по две и более шайбы, котировка — 2.10.

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ХК Сибирь
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«Интер» — «Наполи»: где смотреть матч серии А 4 января 2023 года онлайн в прямом эфире
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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