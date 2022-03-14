14 марта 2022 года «Рубин» примет «Ростов» в 21-м туре РПЛ. Встреча между ними состоится на стадионе «Казань Арена». Начало — в 19.00. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч! Премьер».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами встречи. Поставить на победу «Рубина» можно за 1.80 — это около 54% вероятности. Триумф «Ростова» оценивается коэффициентом 4.50 (21%), а ничья — 3.90 (25%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Ростова» можно выиграть 4500 рублей в случае успеха гостей.

Ф1(0) идет за 1.35, а Ф2(0) — за 3.40.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 2.00, а ТМ 2.5 — за 1.86.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 1.92. Противоположный исход идет за 1.88.

Шансы «Рубина» отличиться минимум дважды оцениваются коэффициентом 1.90.

Уверены, что «Ростов» может забить больше одного мяча? ИТБ2 (1.5) доступен за 3.50.

Не сомневаетесь, что оба соперника способны отличиться минимум дважды? Тогда делайте ставку на «каждая команда забьет больше 1.5» за 7.70.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.35, а удаления — 2.95.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

· 1:0 — коэффициент 6.40;

· 1:1 — 6.70;

· 2:0 — 7.70.