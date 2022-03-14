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«Рубин» — «Ростов»: где смотреть матч РПЛ 14 марта онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Рубин» — «Ростов» 14 марта
Егор Сергеев
Читать «СЭ» в
Футболисты «Ростова».
Фото Global Look Press

14 марта 2022 года «Рубин» примет «Ростов» в 21-м туре РПЛ. Встреча между ними состоится на стадионе «Казань Арена». Начало — в 19.00. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч! Премьер».

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами встречи. Поставить на победу «Рубина» можно за 1.80 — это около 54% вероятности. Триумф «Ростова» оценивается коэффициентом 4.50 (21%), а ничья — 3.90 (25%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Ростова» можно выиграть 4500 рублей в случае успеха гостей.

Ф1(0) идет за 1.35, а Ф2(0) — за 3.40.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 2.00, а ТМ 2.5 — за 1.86.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 1.92. Противоположный исход идет за 1.88.

Шансы «Рубина» отличиться минимум дважды оцениваются коэффициентом 1.90.

Уверены, что «Ростов» может забить больше одного мяча? ИТБ2 (1.5) доступен за 3.50.

Не сомневаетесь, что оба соперника способны отличиться минимум дважды? Тогда делайте ставку на «каждая команда забьет больше 1.5» за 7.70.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.35, а удаления — 2.95.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

· 1:0 — коэффициент 6.40;

· 1:1 — 6.70;

· 2:0 — 7.70.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
14 мар, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Ростов
Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
0

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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29 тур
30 тур
12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 2
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 0 : 0
13.03 14:00
Химки – Сочи
 0 : 0
13.03 16:30
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
13.03 19:00
Спартак – Краснодар
 1 : 2
14.03 19:00
Рубин – Ростов
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
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Федор Смолов

Динамо

 9
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Динамо

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Зенит

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
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Краснодар

 15 1 0
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Спартак

 18 1 7
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