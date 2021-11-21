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«Динамо» — «Арсенал»: прогноз на матч РПЛ 21 ноября 2021 года

13:15
Сандро Шварц. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сандро Шварц. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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21 ноября 2021 года в 15-м туре РПЛ тульский «Арсенал» отправится в гости к «Динамо». Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Начало — в 16:30. Телеканал «Матч! Премьер» покажет встречу в прямом эфире.

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Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ считает хозяев фаворитами встречи. Сделать ставку на успех «Динамо» можно с коэффициентом 1.46 — это примерно 66% вероятности. Триумф «Арсенала» можно взять за 7.20 (13%), а поставить на ничью — за 4.70 (21%).

При ставке в 1 000 рублей на победу «Арсенала» потенциальная выплата составит 7 200 рублей.

Ф1(-1) идет за 1.75, а Ф2(+1) — за 2.15.

Тотал голов больше 2.5 доступен с коэффициентом 1.85, а тотал меньше 2.5 идет за 2.02.

Поставить на «обе забьют» вы можете за 2.03. Противоположный исход оценивается котировкой 1.79.

Тульский «Арсенал» пропустил больше гола в каждом из шести гостевых матчей текущего сезона РПЛ. Получится ли у «Динамо» продлить эту серию? ИТБ1 (1.5) доступен за 1.60.

Шансы «Арсенала» отличиться больше одного раза оцениваются коэффициентом 4.50.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 2:0 — коэффициент 6.30.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 15-й тур
21 нояб, 16:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
21 ноября, 16:30
Арсенал Т
Судьи
Виталий Мешков (Дмитров) Рашид Абусуев (Санкт-Петербург) Андрей Образко (Ставрополь)
ВАР
Турбин (Дмитров) Лунев (Новосибирск)

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 15-й тур: расписание и результаты матчей, «Краснодар» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры