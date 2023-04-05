«Барселона» — «Реал»: прогноз на полуфинал Кубка Испании 5 апреля 2023 года
5 апреля «Барселона» и «Реал» сойдутся в ответном матче полуфинала Кубка Испании. Стартовый свисток арбитра Хуана Мартинеса Мунуэры прозвучит на стадионе «Камп Ноу» в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию игры с 21:45 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч ТВ». Первый поединок завершился победой каталонцев со счетом 1:0.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet видят «Барселону» фаворитом встречи: поставить на победу команды Хави можно с котировкой 2.26, это примерно 42% вероятности. Успех «Реала» предложен за 3.00 (31%), ничья доступна за 3.34 (27%).
Ставка в 1000 рублей на парней Карло Анчелотти принесет выигрыш в 3000 рублей в случае их триумфа.
Команды пробили тотал больше 2.5 мяча в восьми из девяти предыдущих поединков. ТБ 2.5 на предстоящий матч идет за 1.86, ТМ 2.5 — за 1.99.
В семи из девяти прошлых класико команды забивали друг другу. Обмен голами в этот раз можно взять за 1.68. Обратный рынок предложен за 2.17.
Из пяти последних матчей «Реал» не проиграл «Барсе» лишь однажды. Верите, что в этот раз «бланкос» не уступят? Победа или ничья мадридцев в основное время доступна за 1.63.
Самый вероятный счет матча — 1:1. Поставить на него можно за 6.00.
Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Реал»
Хави и компания набрали отличный ход: выиграли пять матчей подряд, четыре — всухую (7:0). За это время «блауграна» пропустила всего один раз — от мадридцев в класико в рамках примеры. «Барселона» забивает в 10 поединках против «Реала» подряд, и в этот раз тоже должно получиться: у каталонцев вылечился Роберт Левандовский, а у мадридцев травмирован Ферлан Менди и под вопросом выход Антонио Рюдигера.
Но и у «бланкос» есть свои козыри. «Реал» не проигрывает в пяти из семи выездов на «Камп Ноу». А еще у каталонцев из-за травм выпала половина полузащиты: Педри, Френки де Йонг и Усман Дембеле. Также участие в матче не примет защитник Андреас Кристенсен. Да и «Реал» максимально мотивирован: он уже проиграл каталонцам чемпионат и Суперкубок, на внутренней арене остался только Кубок Испании.
Кроме того, мадридцам нужно отыгрываться, а «Барселона» при Хави хороша в контратаках, так что пятое класико за сезон, скорее всего, снова будет голевым.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.86.
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «БК «Олимп» (ИНН: 7726705980).
Информация о рекламодателе и организаторе основанных на риске игр, пари, акций, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, акций, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей указана на сайте https://www.olimp.bet/. Розыгрыш происходит в момент совершения события.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|21
|2
|11
|8
|27-39
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|21
|2
|4
|15
|13-35
|10
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|- : -
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|- : -
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4