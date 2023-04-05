5 апреля «Барселона» и «Реал» сойдутся в ответном матче полуфинала Кубка Испании. Стартовый свисток арбитра Хуана Мартинеса Мунуэры прозвучит на стадионе «Камп Ноу» в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию игры с 21:45 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч ТВ». Первый поединок завершился победой каталонцев со счетом 1:0.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet видят «Барселону» фаворитом встречи: поставить на победу команды Хави можно с котировкой 2.26, это примерно 42% вероятности. Успех «Реала» предложен за 3.00 (31%), ничья доступна за 3.34 (27%).

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Команды пробили тотал больше 2.5 мяча в восьми из девяти предыдущих поединков. ТБ 2.5 на предстоящий матч идет за 1.86, ТМ 2.5 — за 1.99.

В семи из девяти прошлых класико команды забивали друг другу. Обмен голами в этот раз можно взять за 1.68. Обратный рынок предложен за 2.17.

Из пяти последних матчей «Реал» не проиграл «Барсе» лишь однажды. Верите, что в этот раз «бланкос» не уступят? Победа или ничья мадридцев в основное время доступна за 1.63.

Самый вероятный счет матча — 1:1. Поставить на него можно за 6.00.

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Реал»

Хави и компания набрали отличный ход: выиграли пять матчей подряд, четыре — всухую (7:0). За это время «блауграна» пропустила всего один раз — от мадридцев в класико в рамках примеры. «Барселона» забивает в 10 поединках против «Реала» подряд, и в этот раз тоже должно получиться: у каталонцев вылечился Роберт Левандовский, а у мадридцев травмирован Ферлан Менди и под вопросом выход Антонио Рюдигера.

Но и у «бланкос» есть свои козыри. «Реал» не проигрывает в пяти из семи выездов на «Камп Ноу». А еще у каталонцев из-за травм выпала половина полузащиты: Педри, Френки де Йонг и Усман Дембеле. Также участие в матче не примет защитник Андреас Кристенсен. Да и «Реал» максимально мотивирован: он уже проиграл каталонцам чемпионат и Суперкубок, на внутренней арене остался только Кубок Испании.

Кроме того, мадридцам нужно отыгрываться, а «Барселона» при Хави хороша в контратаках, так что пятое класико за сезон, скорее всего, снова будет голевым.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.86.