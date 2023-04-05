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«Барселона» — «Реал»: прогноз на полуфинал Кубка Испании 5 апреля 2023 года

Прогноз на матч Кубка Испании «Барселона» — «Реал» 5 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Винисиус и Рональд Араухо.
Фото Global Look Press

5 апреля «Барселона» и «Реал» сойдутся в ответном матче полуфинала Кубка Испании. Стартовый свисток арбитра Хуана Мартинеса Мунуэры прозвучит на стадионе «Камп Ноу» в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию игры с 21:45 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч ТВ». Первый поединок завершился победой каталонцев со счетом 1:0.

Испания. Кубок. 1/2 финала
05 апр, 22:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Реал

Аналитики букмекерской компании Olimpbet видят «Барселону» фаворитом встречи: поставить на победу команды Хави можно с котировкой 2.26, это примерно 42% вероятности. Успех «Реала» предложен за 3.00 (31%), ничья доступна за 3.34 (27%).

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Команды пробили тотал больше 2.5 мяча в восьми из девяти предыдущих поединков. ТБ 2.5 на предстоящий матч идет за 1.86, ТМ 2.5 — за 1.99.

В семи из девяти прошлых класико команды забивали друг другу. Обмен голами в этот раз можно взять за 1.68. Обратный рынок предложен за 2.17.

Из пяти последних матчей «Реал» не проиграл «Барсе» лишь однажды. Верите, что в этот раз «бланкос» не уступят? Победа или ничья мадридцев в основное время доступна за 1.63.

Самый вероятный счет матча — 1:1. Поставить на него можно за 6.00.

Хави. «Барселона» выиграла у «Реала» три последних матча. Тогда зачем Хави бояться соперника?

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Реал»

Хави и компания набрали отличный ход: выиграли пять матчей подряд, четыре — всухую (7:0). За это время «блауграна» пропустила всего один раз — от мадридцев в класико в рамках примеры. «Барселона» забивает в 10 поединках против «Реала» подряд, и в этот раз тоже должно получиться: у каталонцев вылечился Роберт Левандовский, а у мадридцев травмирован Ферлан Менди и под вопросом выход Антонио Рюдигера.

Но и у «бланкос» есть свои козыри. «Реал» не проигрывает в пяти из семи выездов на «Камп Ноу». А еще у каталонцев из-за травм выпала половина полузащиты: Педри, Френки де Йонг и Усман Дембеле. Также участие в матче не примет защитник Андреас Кристенсен. Да и «Реал» максимально мотивирован: он уже проиграл каталонцам чемпионат и Суперкубок, на внутренней арене остался только Кубок Испании.

Кроме того, мадридцам нужно отыгрываться, а «Барселона» при Хави хороша в контратаках, так что пятое класико за сезон, скорее всего, снова будет голевым.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.86.

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Футбол
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ФК Барселона
ФК Реал
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1
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2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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Торпедо – Факел
 - : -
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 - : -
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Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
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