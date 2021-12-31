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Кулижников, Арефьев, Мурашов и Муштаков пропустят чемпионат Европы по конькобежному спорту из-за болезни

17:07
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Члены сборной России Павел Кулижников, Артем Арефьев, Руслан Мурашов и Виктор Муштаков не выступят на предстоящем чемпионате Европы по конькобежному спорту из-за «плохого самочувствия».

«Основной состав мужской спринтерской команды вынужден будет пропустить чемпионат Европы в Херенвене из-за болезни. У некоторых спортсменов мужской спринтерской группы на этой неделе поднялась температура, после всероссийских соревнований в Коломне самочувствие ухудшилось, тесты на коронавирус отрицательные. Для того, чтобы не рисковать здоровьем спортсменов перед Олимпийскими играми в Пекине, было принято решение, что в чемпионате Европы не примут участие Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков и Артем Арефьев», — приводит слова старшего тренера сборной России Дмитрия Дорофеева пресс-служба Союза конькобежцев России в Twitter.

Чемпионат Европы в Херенвене пройдет 7-9 января.

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Иван Шитик все материалы автора
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