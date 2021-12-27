Определился состав сборной России по конькобежному спорту на чемпионат Европы

Стал известен состав сборной России по конькобежному спорту на чемпионат Европы, сообщает ТАСС.

У мужчин в состав команды вошли Павел Кулижников, Виктор Лобас, Сергей Трофимов, Виктор Муштаков, Артем Арефьев, Руслан Мурашов, Даниил Алдошкин, Руслан Захаров, Александр Румянцев, Данила Семериков.

В состав женской команды вошли Дарья Качанова, Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Кристина Силаева, Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова, Анастасия Григорьева, Наталья Воронина, Елена Сохрякова.

Чемпионат Европы по конькобежному спорту пройдет с 7 по 9 января в Херенвене (Нидерланды).