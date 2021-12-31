Тренерский штаб сборной России по конькобежному спорту объявил об изменениях в составе перед стартом чемпионата Европы в Нидерландах.

Планируется, что в состав команды на эти соревнования войдут в связи с вынужденными изменениями Тимур Карамов, Даниил Беляев, Александр Подольский, сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России (СКР).

Ранее стало известно, что Павел Кулижников, Артем Арефьев, Руслан Мурашов и Виктор Муштаков не выступят на предстоящем чемпионате Европы из-за болезни. Причем все спортсмены сдали отрицательные тесты на коронавирус.

Чемпионат Европы в Херенвене пройдет 7-9 января.