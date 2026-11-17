FIS предоставила нейтральный статус лыжникам Якимушкину, Истоминой и Соловьеву

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставила нейтральный статус российским лыжникам Ивану Якимушкину, Марии Истоминой и Павлу Соловьеву на сезон-2026/27, сообщается на официальном сайте организации.

Якимушкин является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине в масс-старте. Все трое спортсменов включены в обновленный список индивидуальных нейтральных атлетов, опубликованный 17 ноября.

Ранее нейтральный статус получили в том числе Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Денис Спицов, Наталья Терентьева, Сергей Волков и Никита Денисов.

В сентябре FIS разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении установленных требований. Каждая заявка рассматривается индивидуально.

Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2026/27 пройдет с 27 по 29 ноября в финской Руке.