Устюгов рассказал, когда хотел бросить лыжи
10:38
Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов в преддверии VIII Югорского лыжного марафона рассказал, когда хотел бросить лыжи.
— Был ли такой момент жизни, когда хотелось бросить спорт?
— Наверное, недопуск к Олимпиаде в 2018. Руки опускались, ребят тоже не пускали. Но все это было мимолетно. Я знал, к чему готовлюсь и стремлюсь.
(Екатерина Звенигородская)
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