Устюгов рассказал, когда хотел бросить лыжи

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов в преддверии VIII Югорского лыжного марафона рассказал, когда хотел бросить лыжи.

— Был ли такой момент жизни, когда хотелось бросить спорт?

— Наверное, недопуск к Олимпиаде в 2018. Руки опускались, ребят тоже не пускали. Но все это было мимолетно. Я знал, к чему готовлюсь и стремлюсь.

(Екатерина Звенигородская)