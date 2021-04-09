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Устюгов рассказал, когда хотел бросить лыжи

10:38
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Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов в преддверии VIII Югорского лыжного марафона рассказал, когда хотел бросить лыжи.

— Был ли такой момент жизни, когда хотелось бросить спорт?

— Наверное, недопуск к Олимпиаде в 2018. Руки опускались, ребят тоже не пускали. Но все это было мимолетно. Я знал, к чему готовлюсь и стремлюсь.

(Екатерина Звенигородская)

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