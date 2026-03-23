Лыжи
Олимпиада Кубок мира Чемпионат мира Кубок России Чемпионат России
Новости
Уведомления
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 12:24

Свищев возглавил Ассоциацию лыжных видов спорта России

Игнат Заздравин
Корреспондент
Дмитрий Свищев.
Фото Global Look Press

Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев стал главой Ассоциации лыжных видов спорта России, сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Свищев сменил на этом посту Елену Вяльбе, которая возглавляла ассоциацию с 2020 года.

«Важный шаг сегодня сделан на общем собрании членов Ассоциации лыжных видов спорта России — она получила нового руководителя Дмитрия Свищева. Благодарю Елену Вяльбе за ее работу», — приводит слова Дегтярева ТАСС.

Свищев сменил Вяльбе во главе лыжной ассоциации. Реформы ускоряются

Свищеву 56 лет, он мастер спорта по горным лыжам, в 2007-2010 годах занимал пост первого вице-президента Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России, а затем возглавил Федерацию керлинга.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Популярное видео
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости