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Сван выиграла масс-старт «Тур де Ски», Ступак заняла второе место

15:04
Юлия Ступак. Фото Instagram
Юлия Ступак. Фото Instagram

В швейцарском Валь-Мюстаире прошел женский масс-старт в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски».

Победителем гонки стала шведка Линн Сван. Второе место — у россиянки Юлии Ступак, третьей стала американка Джессика Диггинс.

Лыжные гонки

Валь-Мюстаир (Швейцария)

Кубок мира

«Тур де ски»

Женщины

Масс-старт, 10 км (К)

1. Линн Сван (Швеция) — 30.09,9

2. Юлия Ступак (Россия) — отставание 0,7

3. Джессика Диггинс (США) — 0,8

4. Фрида Карлссон (Швеция) — 1,4

5. Катарина Хенниг (Германия) — 2,0

6. Рози Бреннан (США) — 3,4

7. Яна Кирпиченко (Россия) — 4,5

8. Алиса Жамбалова (Россия) — 13,6

10. Татьяна Сорина (Россия) — 17,9

16. Наталья Непряева (Россия) — 31,9

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