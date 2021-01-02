Сван выиграла масс-старт «Тур де Ски», Ступак заняла второе место
15:04
В швейцарском Валь-Мюстаире прошел женский масс-старт в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски».
Победителем гонки стала шведка Линн Сван. Второе место — у россиянки Юлии Ступак, третьей стала американка Джессика Диггинс.
Лыжные гонки
Валь-Мюстаир (Швейцария)
Кубок мира
«Тур де ски»
Женщины
Масс-старт, 10 км (К)
1. Линн Сван (Швеция) — 30.09,9
2. Юлия Ступак (Россия) — отставание 0,7
3. Джессика Диггинс (США) — 0,8
4. Фрида Карлссон (Швеция) — 1,4
5. Катарина Хенниг (Германия) — 2,0
6. Рози Бреннан (США) — 3,4
7. Яна Кирпиченко (Россия) — 4,5
8. Алиса Жамбалова (Россия) — 13,6
10. Татьяна Сорина (Россия) — 17,9
16. Наталья Непряева (Россия) — 31,9
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