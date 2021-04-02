Лыжные гонки
Чемпионат мира
Новости
Статьи Календарь / Результаты Двоеборье Прыжки с трамплина
Новости   //    Лыжные гонки

Вяльбе назвала предсказуемой победу Тюменской области в женской эстафете на чемпионате России

12:00
Теги:

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала предсказуемой победу сборной Тюменской области в женской эстафете на чемпионате России.

«Это была ожидаемая победа, это самая стабильная из всех команд, все предсказуемо», — приводит ТАСС слова Вяльбе.

Женская эстафета состоялась сегодня, 2 апреля. В составе Тюменской области выступали Ольга Кучерук, Татьяна Сорина, Екатерина Смирнова и Анна Грухвина. Второе место заняла команда Республики Татарстан, на третьей строчке — сборная Сибири и Дальнего Востока.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Тюмени с 27 марта по 4 апреля.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11056953

Лыжные гонки: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...