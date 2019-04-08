Олимпийский чемпион российский лыжник Никита Крюков объявил о завершении карьеры, информирует ТАСС. Об этом 33-летний лыжник объявил на пресс-конференции в Москве.

Олимпийское золото Крюков завоевал в личном спринте на Играх в Ванкувере. Также он завоевал серебро Игр-2014 в Сочи в командном спринте.

Он единственный спортсмен в истории советского и российского лыжного спорта среди мужчин, кому удалось завоевать три золота чемпионата мира. Дважды он победил в 2013 году, еще один раз - в 2017 году.