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Маркус Крамер: «Российских лыжников ждет борьба с Клебо до последнего подъема»

18:55

Тренер сборной России Маркус Крамер считает, что борьба в «Тур де Ски"-2019/20 будет длиться до самого финиша. После четырех этапов на первое место вышел россиянин Александр Большунов. Его соотечественник Сергей Устюгов идет вторым, отставая на 16 секунд, норвежец Йоханнес Клебо замыкает тройку с 26-секундным отставанием.

— Клебо отстает только на 26 секунд. Мы знаем, что он сильный спринтер, а в спринте дается 60 бонусных секунд, так что доя него все возможно. Думаю, нас ждет борьба до последнего подъема. Но для нас очень важно занимаеть первые два места. И важно, чтобы один из них выиграл, — цитирует NRK Крамера.

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