Маркус Крамер: "Надеюсь, завтра дадим бой Норвегии"

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер заявил, что поражение норвежской команды в женской эстафете на чемпионате мира в Зефельде идет на пользу этому виду спорта. Победу одержала сборная Швеции - норвежки уступили 3,1 секунды. Россиянки заняли 3-е место.

- Мы рады завоевать эту медаль, - заявил Крамер. - Начало выдалось очень трудным. Юля отлично пробежала. На втором этапе Насте пришлось тяжелее, но она отлично потрудилась, потому что она не в лучшей форме после восстановления. Анна свой этап провела здорово тактически, в концовке прибавила. Наталья не могла физически достать первых двоих, но и запас у нее самой был приличный. Она в лучшем виде сохранила бронзу.

- Почему Юле дали желтую карту перед стартом?

- Точно не знаю. Иногда я не понимаю, что делает жюри.

- Что думаете о победе шведов?

- Это здорово для спорта, когда не только одна страна доминирует и собирает все золото. Сегодня Швеция оказалась лучше. Если бы я тренировал Норвегию, я бы не так распределил лыжниц по этапам.

- Что думаете о норвежском тренере и его выборе на последний этап?

- Я бы так не поступил. Ошибка большая, и в других условиях Норвегия одержала бы победу с большим заделом. Многие тренеры думают также.

- Кто побежит в завтрашней мужской эстафете за Россию? Устюгов - на последнем этапе?

- Может Устюгов и начнет, пока не знаю (смеется). Конечно же, мы его не поставим на начало, ведь это будет ошибкой. Мы пока на сто процентов не решили, трудно понять, как лучше. Надеюсь, сможем дать бой Норвегии, но никогда не знаешь, что покажут остальные. (Владимир Иванов)

Россию в эстафете представляли Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Анна Нечаевская и Анастасия Седова.

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