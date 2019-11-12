Елена Вяльбе: «Не думаю, что FIS будет делать календарь под Клебо»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала календарь предстоящего сезона. По ее словам, есть определенные пожелания к тому, как он должен быть изменен.

— Слышала, что кто-то писал, будто календарь сделали под Йоханнеса Клебо — что много спринта, много коротких дистанций, — цитирует РИА Новости Вяльбе. — Но я бы не стала говорить так категорично. Не верю, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) будет что-то делать под одного спортсмена. Тем более, я уверена, что FIS сама заинтересована в том, чтобы была хорошая борьба, чтобы как можно больше людей на эту борьбу смотрело, потому что если постоянно выигрывает один и тот же человек, причем с отрывом, то интерес к спорту теряется. Думаю, в какой-то степени это уже произошло у женщин, потому что была Марит Бьорген, а за ней — пропасть. Теперь в дистанции есть одна Тереза Йохауг, а дальше — пропасть.

Недавно общалась с представителем Первого канала, они хотят показывать некоторые этапы Кубка мира, но только мужские. На самом деле, это звоночек. А если возвращаться к календарю и возможному заговору, что получается? Что FIS специально против Йохауг? Она все-таки спринт совсем плохо бегает. Так что я бы не стала по этому поводу разводить панику. Опять же, у каждого есть возможность для экспериментов. FIS хочет опробовать что-то новое.

Да, мы выступаем за то, чтобы было больше индивидуальных гонок. Может быть, это пока остается неуслышанным, но я уверена, что никто специально против русской команды не идет, меня в этом никто не убедит. Да, календарь достаточно странный, с новыми веяниями, но он одинаков для всех! А может быть, сейчас вообще появится новая звезда, о которой мы раньше и не слышали. Не надо думать, какие гонки подходят, какие нет. Надо работать, настраиваться и побеждать.