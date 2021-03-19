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Червоткин рассказал, какие дистанции хочет пробежать на Олимпиаде в Пекине

09:20
Алексей Червоткин. Фото AFP
Алексей Червоткин. Фото AFP
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Вице-чемпион мира-2021 в эстафете Алексей Червоткин поделился своими соображениями по поводу следующего сезона. По мнению спортсмена, на Олимпийских играх наилучшие шансы у него в классических дисциплинах, но и коньковые он забрасывать не собирается.

— Если судить по этому сезону, понятно, что в приоритете — классика. И разделка на Олимпиаде будет именно классикой. Плюс, конечно же, эстафета. Все мы хотим обыграть норвежцев. Пока нам не особо везло.

Хотя про свободный стиль забывать ни в коем случае нельзя. Тот же марафон — такая непредсказуемая штука, там всякое может быть. Не поменял вовремя лыжи — и все. Так что в Пекине реально цеплять везде, кроме спринта. Его я уже точно не подтяну, тем более за сезон.

(Владимир Иванов)

Полностью интервью Алексея Червоткина читайте на сайте «СЭ»

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