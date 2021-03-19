Червоткин пока не решил, поедет ли на свадьбу к Большунову

Партнер Александра Большунова по тренировочной группе лыжник Алексей Червоткин пока не имеет четкого понимания по поводу того, будет ли он на свадьбе своего товарища по команде. По словам вице-чемпиона мира в эстафете, сомнения есть из-за ситуации с коронавирусом.

— Приглашение есть, — сообщил Червоткин. — И вообще мне хотелось бы. Но будем смотреть на ситуацию по части коронавируса. Сейчас весна, опасно. Хотя пока я еще не совсем понимаю. Был в Европе с октября и там все очень-очень жестко. А тут, в Кирове, пошел в магазин — и не мог свыкнуться с тем, что многие люди вообще без масок. Все на расслабоне. Пока сложно привыкнуть.

Свадьба Александра Большунова и Анны Жеребятьевой пройдет 24 апреля.

(Владимир Иванов)

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