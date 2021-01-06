Олимпийский чемпион Александр Легков подвел итоги гонок преследования на пятом этапе многодневки «Тур де Ски».

В среду Александр Большунов одержал победу в мужской гонке преследования на 15 км в итальянском Тоблахе, а Юлия Ступак стала первой среди женщин (10 км).

«Судя по результатам, у нас здорово получается! Лыжи — один из лучших видов спорта в России сейчас. Всех поздравляем с такими победами, это круто. Но не будем забывать про норвежцев, которые скоро вернутся. Там и посмотрим, кто есть, кто. Но могу сказать, что Вяльбе — маг и мама лыжных гонок! Этим все и сказано», — сказал Легков в комментарии «СЭ».

(Владислав Флегонтов)