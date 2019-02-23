"Чувырлы, которые не пустили тебя на Олимпиаду, пребывают в забвении". Губерниев - о триумфе Никитиной в Кубке мира

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поздравил российскую скелетонистку Елену Никиту с победой в общем зачете Кубка мира. 26-летняя спортсменка стала недосягаемой для своей ближайшей преследовательницы немки Тины Херманн по итогам заключительного этапа в канадском Калгари. Россиянка набрала 1663 очка, а представительница Германии - 1597 баллов.

- Ребята, эта красивая девушка впервые в истории российского спорта выиграла Кубок Мира по скелетону !!!! Елена Никитина - виват !!!!!!! Просто молодец !!!!! Чувырлы, которые не пустили тебя на Олимпиаду, пребывают в забвении !!!! А Лена Никитина - звезда мирового спорта !!!! И замечательная девушка !!! Ленка - горжусь !!!!! - написал Губерниев в своем Инстаграме.

Никитина стала вторым представителем России, завоевавшим Кубок мира по скелетону. Ранее подобное достижение покорялось Александру Третьякову в сезоне-2008/09.

Напомним, Никитина является бронзовым призером Олимпиады-2014, двукратным призером чемпионатов мира, а также двукратной чемпионкой Европы.

Никитина и ряд других российских скелетонистов были рекомендованы Олимпийским комитетом России для выступления на Олимпиаде-2018 года, однако Международный олимпийский комитет не пригласил этих спортсменов в Пхенчан.

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