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Депутат Рады Дмитрук назвал неудачником украинского скелетониста Гераскевича

Анастасия Пилипенко

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал неудачником скелетониста Владислава Гераскевича, который призвал лишить олимпийского чемпиона Сергея Бубку звания героя Украины.

«Мы наблюдаем явление, которое можно назвать «неудачники-герои». Когда отсутствие результата заменяют громкими политическими заявлениями. Это, конечно, всем, кто пытается хоть немного вникнуть в происходящие события, понятно и логично — элемент постмайданной политики во всей красе. Нападки на Сергея Бубку — это крайне символичный момент. Мы наблюдаем ситуацию, когда персонаж без сопоставимого масштаба пытается атаковать фигуру мирового уровня», — написал Дмитрук в своем Telegram-канале.

Сергей Бубка.«Безумие продолжается»: Зеленский лишил госстипендии легендарного олимпийского чемпиона Сергея Бубку

Гераскевич был отстранен от Игр-2026 из-за отказа сменить шлем с изображениями погибших украинских атлетов, что Международный олимпийский комитет (МОК) расценил как нарушение Олимпийской хартии, запрещающей политическую символику на соревнованиях.

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