Шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан во второй раз завершил карьеру. Ан уже объявлял о завершении карьеры, но вернулся в спорт перед сезоном-2019/2020.

«Благодаря заботе министерства спорта и Союза конькобежцев России мне удавалось заниматься по индивидуальному графику, что, как мне кажется, позволило набрать хорошую физическую форму и неплохо выступить на этапах Кубка мира, — сказал российский спортсмен в открытом письме. Его текст приводят «РИА Новости». — Тем не менее, я чувствую, что на данный момент моей текущей формы недостаточно, чтобы провести как следует еще один сезон.

Спасибо президенту Союза конькобежцев России А.Ю. Кравцову за доверие и предоставленные возможности. Спасибо сотрудникам команды и моим друзьям — спортсменам сборной России за помощь во всем в течение многих лет совместных тренировок. Спасибо российским болельщикам за постоянную поддержку. И спасибо моей семье, которая все это время была рядом со мной. Один я бы никогда не смог добиться чего-либо».

34-летний Виктор Ан (до декабря 2011 года — Ан Хен Су) — шестикратный олимпийский чемпион, шестикратный абсолютный чемпион мира, 20-кратный чемпион мира. До декабря 2011 года выступал за Корею, позднее — за Россию.

Рекордсмен Олимпийских игр по количеству золотых медалей в шорт-треке, а также единственный спортсмен-мужчина, выигравший три золотые медали зимних Игр в составе сборной России. Самый титулованный шорт-трекист в истории.