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12 июня, 07:00

ЧМ-2026, результаты 11-12 июня: Корея обыграла Чехию, Мексика победила ЮАР

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Рауль Хименес забивает гол в ворота ЮАР в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2026.
Фото Getty Images
Матчи 1-го тура группового этапа чемпионата мира

В четверг, 11 июня, состоялись игры в группе А. Матч открытия ЧМ-2026 Мексика — ЮАР (2:0) прошел на стадионе «Ацтека» в Мехико (Мексика).

В ночь с 11 на 12 июня Корея выиграла у Чехии (2:1) на стадионе «Акрон» в Гвадалахаре (Мексика).

11 июня

Чемпионат мира. Группа A.
11 июня, 22:00. Estadio Azteca (Мехико)
Мексика
2:0
ЮАР

12 июня

Чемпионат мира. Группа A.
12 июня, 05:00. Estadio Akron (Сапопан)
Корея
2:1
Чехия

Чемпионат мира по футболу-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

Мексика&nbsp;&mdash; ЮАР: онлайн-трансляция матча чемпионата мира 2026.Мексика — ЮАР: онлайн-трансляция матча чемпионата мира

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Чемпионат мира по футболу

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