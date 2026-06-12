ЧМ-2026, результаты 11-12 июня: Корея обыграла Чехию, Мексика победила ЮАР

Матчи 1-го тура группового этапа чемпионата мира

В четверг, 11 июня, состоялись игры в группе А. Матч открытия ЧМ-2026 Мексика — ЮАР (2:0) прошел на стадионе «Ацтека» в Мехико (Мексика).

В ночь с 11 на 12 июня Корея выиграла у Чехии (2:1) на стадионе «Акрон» в Гвадалахаре (Мексика).

11 июня

Чемпионат мира. Группа A.

11 июня, 22:00. Estadio Azteca (Мехико)

12 июня

Чемпионат мира. Группа A.

12 июня, 05:00. Estadio Akron (Сапопан)

Чемпионат мира по футболу-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

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