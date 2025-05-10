Россиянка Денисова стала первой в трапе на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе

Россиянка Лада Денисова завоевала золото на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе в Никосии (Кипр).

Спортсменка одержала победу в трапе, набрав 37 очков. Она обошла американку Кэри Джину Гаррисон (36 очков) и Алессандру Перилли (34) из Сан-Марино.

7 мая россиянка Арина Кузнецова заняла первое место в ските на этапе Кубка мира в Никосии.

Весной 2023 года Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допустила россиян и белорусов к международным турнирам в нейтральном статусе.