Россиянка Кузнецова завоевала золото на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе

Россиянка Арина Кузнецова заняла первое место в ските на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе в Никосии (Кипр).

В финале соревнований спортсменка набрала 54 очка. Второй стала американка Саманта Симонтон с результатом 52 очка. Тройку лучших замкнула китаянка Чэ Юфэй (41).

В апреле Кузнецова также завоевала бронзовую медаль в ските на этапе Кубка мира в Буэнос-Айресе.

Весной 2023 года Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допустила россиян и белорусов к международным турнирам в нейтральном статусе.