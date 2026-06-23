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Сегодня, 16:59

Россиянки завоевали серебряную медаль на чемпионате мира по стрельбе среди юниоров

Сергей Филин

Россиянки Елена Кретинина, Анастасия Горохова и Мария Круглова стали серебряными призерами чемпионата мира по пулевой и стендовой стрельбе среди юниоров.

Отечественные спортсменки показали результат 1857,7 очка в командном зачете в стрельбе из малокалиберной винтовки с дистанции 50 метров лежа.

Золото досталось спортсменкам из Швейцарии (1871,7), а бронза — команде из Чехии (1856,6).

Чемпионат мира по пулевой и стендовой стрельбе среди юниоров проходит в Зуле (Германия) и завершится 26 июня.

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