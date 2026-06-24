Россиянка Самофалова завоевала бронзу на юниорском чемпионате мира по стрельбе

Россиянка Ксения Самофалова стала бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров по пулевой и стендовой стрельбе 2026 года.

Спортсменка завоевала медаль в дисциплине «трап» стендовой стрельбы. Первое место заняла итальянка Валентина Аркетти, второе — представительница Казахстана Элеонора Ибрагимова.

Чемпионат мира продлится до 26 июня. Российские спортсмены допущены до соревнований под эгидой Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) в индивидуальном нейтральном статусе.