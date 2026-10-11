Россиянин Прытков завоевал бронзу чемпионата Европы по стендовой стрельбе среди юниоров

Российский стрелок Никита Прытков стал бронзовым призером чемпионата Европы по стендовой стрельбе в дисциплине «трап» среди юниоров.

Золотую медаль завоевал поляк Антоний Плюска, серебряную — хорват Матео Зрински. Еще одним бронзовым призером стал представитель Мальты Райан Бугея.

Чемпионат Европы проходит в Афинах с 27 сентября по 13 октября. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

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