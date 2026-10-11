Стрельба
Стендовая стрельба
Новости
Календарь / результаты Сборная России
Уведомления
Главная
Стрельба
Стендовая стрельба
Россиянин Прытков завоевал бронзу чемпионата Европы по стендовой стрельбе среди юниоров

Россиянин Прытков завоевал бронзу чемпионата Европы по стендовой стрельбе среди юниоров

Сергей Ярошенко

Российский стрелок Никита Прытков стал бронзовым призером чемпионата Европы по стендовой стрельбе в дисциплине «трап» среди юниоров.

Золотую медаль завоевал поляк Антоний Плюска, серебряную — хорват Матео Зрински. Еще одним бронзовым призером стал представитель Мальты Райан Бугея.

Чемпионат Европы проходит в Афинах с 27 сентября по 13 октября. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
«Так веселее». Капризов оформил первый русский хет-трик сезона НХЛ
Российский дзюдоист Инал Тасоев стал трехкратным чемпионом мира
Лео вспомнил об отце и заставил плакать своих партнеров. Что произошло после последнего матча Месси за сборную
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Вячеслав Платонов
«Волейбол. Наши чемпионы» | Вячеслав Платонов
Доиграет ли «Лада» до конца сезона? Травма Шестеркина
Доиграет ли «Лада» до конца сезона? Травма Шестеркина
«Флорида» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» победил «Краснодар», ничья «Крыльев» и «Спартака»: видео
«Зенит» победил «Краснодар», ничья «Крыльев» и «Спартака»: видео
«Вегас» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Текстильщик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Текстильщик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Велес»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Велес»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — КАМАЗ: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — КАМАЗ: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Арсенал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Челябинск»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Челябинск»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Роман Канцеров не набирает очков в «Чикаго». Отставки в ВХЛ
Роман Канцеров не набирает очков в «Чикаго». Отставки в ВХЛ
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Зернов обменян из ЦСКА в «Ак Барс». Романов выбыл до конца сезона
Зернов обменян из ЦСКА в «Ак Барс». Романов выбыл до конца сезона
«Анахайм» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Отстранение Андрея Разина — ошибка
Отстранение Андрея Разина — ошибка
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Россиянка Зайцева завоевала третье золото на юниорском чемпионате Европы по стендовой стрельбе
Новости
RSS RSS
Все новости