Россиянин Прытков завоевал бронзу чемпионата Европы по стендовой стрельбе среди юниоров
Российский стрелок Никита Прытков стал бронзовым призером чемпионата Европы по стендовой стрельбе в дисциплине «трап» среди юниоров.
Золотую медаль завоевал поляк Антоний Плюска, серебряную — хорват Матео Зрински. Еще одним бронзовым призером стал представитель Мальты Райан Бугея.
Чемпионат Европы проходит в Афинах с 27 сентября по 13 октября. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.
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