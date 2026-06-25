Россияне выиграли два золота на юниорском чемпионате мира по стрельбе

Россиянка София Сметанкина одержала победу в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 50 м на юниорском чемпионате мира в Зуле (Германия).

Спортсменка набрала 540 очков с 12 точными десятками. Второе место заняла Айшвария Балехосур из Индии, третье — представительница Монголии Ариюнзая Амарбаясгалан.

Также сборная России в составе Ислама Шамсутдинова, Богдана Панфилова и Владислава Макарова выиграла командный турнир с результатом 1672 очка. Вторыми стали спортсмены из Индии, третьими — украинцы.

Чемпионат мира продлится до 26 июня. Российские спортсмены допущены до соревнований под эгидой Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) в индивидуальном нейтральном статусе.