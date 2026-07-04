Ахмадеев и Аплачкина выиграли забег на 10 км на марафоне «Белые ночи»

В Санкт-Петербурге состоялся СберПрайм марафон «Белые ночи». Победителями забега на дистанции 10 км стали Ринас Ахмадеев и Светлана Аплачкина.

У мужчин Ахмадеев преодолел дистанцию за 28 минут 50 секунд. Вторым стал Сергей Шаров (28.51), третьим — Дмитрий Сойкка (28.51).

У женщин первой финишировала Аплачкина с результатом 32 минуты 23 секунды. Второе место заняла Лилия Мендаева (32.23), третьей стала Анна Мокина (32.34).

Марафон «Белые ночи» проходит в Санкт-Петербурге в 35-й раз. Участники стартуют у «Газпром Арены», а финишируют на Дворцовой площади, преодолевая один из самых известных марафонских маршрутов России.

Имена всех участников, успешно преодолевших классическую марафонскую дистанцию 42,2 км, будут опубликованы в специальном выпуске газеты «Спорт-Экспресс». Для редакции победителем является каждый, кто сумел добраться до финиша.