8 августа, 10:37

Бегун Крылов — о Мирре Андреевой: «Пока у нее лучше получается представлять Красноярский край»

Сергей Разин
корреспондент

Российский бегун Константин Крылов поделился мнением о выступлении теннисистки Мирры Андреевой. Оба спортсмена — из Красноярского края.

«Мирра тренирoвалась в нашем легкоатлетическом манеже, она занимается у тренера, с которым я знаком. Моя сестра жила в одном доме с ней, то есть получается в принципе, как будто бы мы знакомы, но так лично не общались. Я не слежу за ее карьерой, но слышу о ее победах. Пока у нее лучше получается представлять Красноярский край на международной арене, безусловно. По всему миру она прославляет его», — приводит слова Крылова ТАСС.

21-летний Крылов на молодежном первенстве страны в Чебоксарах пробежал стометровку за 10,04 секунды, побив рекорд России.

18-летняя Андреева на данный момент занимает пятое место в рейтинге WTA. На Олимпиаде-2024 теннисистка стала серебряной призеркой в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер.

Источник: ТАСС
