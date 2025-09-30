Бег
30 сентября, 13:20

В Москве впервые перевели забег на русский жестовый язык при поддержке фонда «Пари и побеждай»

28 сентября, в Международный день глухих, в Москве в парке Победы на Поклонной горе состоялся второй благотворительный «Добрый забег», объединивший спортсменов всех уровней — от профессионалов до любителей. Участники преодолевали дистанции в 2, 5 и 10 километров. Главная цель спортивного мероприятия — не только продвижение здорового образа жизни, но и привлечение внимания общества к проблемам глухих и слабослышащих детей.

Это событие вошло в историю как первое в России беговое мероприятие, полностью адаптированное для людей с нарушением слуха. Все этапы — от стартовых команд до награждения — сопровождались переводом на русский жестовый язык (РЖЯ).

«Перевод на жестовый язык — это всегда про эмоции, а не только про слова. Сегодня мы смогли передать атмосферу этого удивительного спортивного праздника. Мероприятия, где инклюзия — это конкретные меры, показывают, как городское пространство становится по-настоящему общим для всех», — отметила переводчица РЖЯ Маргарита Старцева.

Организация перевода состоялась при поддержке благотворительного фонда «Пари и побеждай», который регулярно внедряет русский жестовый язык в спортивные и массовые мероприятия, делая их более инклюзивными.

«В России живут около 13 миллионов человек с нарушениями слуха, и их участие в спортивных событиях до сих пор ограничено из-за отсутствия субтитров или перевода на РЖЯ. Мы рады, что именно на этом забеге глухие и слабослышащие люди смогли почувствовать полное вовлечение в атмосферу праздника. Очень хочется, чтобы такой опыт стал новой нормой для всех спортивных мероприятий в стране», — подчеркнула попечитель фонда «Пари и побеждай» Алина Лебедева.

Средства, собранные во время забега — более 19 млн рублей, — направят в фонд «Я тебя слышу». Организация помогает семьям, в которых растут дети с нарушением слуха, и занимается профилактикой глухоты.

