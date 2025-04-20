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Два бегуна умерли во время полумарафона в Алма-Ате

Сергей Ярошенко
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На полумарафоне а Алма-Ате скончались два участника, сообщают на своем сайте организаторы соревнований

84-летний Аккоян Рсалиев потерял сознание на первом километре, через минуту к нему приехала скорая, но у него уже не было пульса. Реанимировать спортсмена не удалось. По предварительному заключению причиной тому стала тромбоэмболия легочной артерии.

21-летний Нурбол Ахмади потерял сознание на 16-м километре дистанции и умер до приезда врачей. Отмечается, что он скончался от тромбоэмболии легочной артерии и острой сердечной недостаточности.

Организаторы заявили, что окажут материальную помощь семьям погибших.

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