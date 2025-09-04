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4 сентября 2025, 13:35

Cтарейший беговой марафон Европы «Пушкин — Петербург» установит рекорд по числу участников

Забег пройдет 7 сентября и поставит рекорд по числу участников: на старт выйдут более 11 тысяч бегунов из 126 городов России и 10 стран мира. Участниками 98-го Петербургского марафона станут представители России, Белоруссии, Сербии, Казахстана, Китая и других стран. Спортсмены пробегут по маршруту, объединяющему исторические места Пушкина и Петербурга. В программе — дистанции для любого уровня подготовки: 5 км, 10 км, 30 км и 42,195 км. Всех участников ждет общий финиш на Дворцовой площади.

Победители мужской и женской дистанции 42,195 км получат по 500 тысяч рублей, а того, кто сможет покорить действующий рекорд Петербургского марафона на 30 км (его установил Леонид Тихонов в 1988 году — 1 час 29 минут и 55 секунд), ждет специальный приз — 1 миллион рублей. Таким образом, призовой фонд, выделенный банком ВТБ, составит 2 миллиона рублей.

«Санкт-Петербург — родной город для ВТБ. Мы активно вовлечены в разные сферы жизни — развиваем городскую среду, реализуем социальные и спортивные проекты, помогаем сохранять культурное наследие, — заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников. — Петербургский марафон «Пушкин — Петербург» не просто спортивное событие, но и престижное соревнование легкоатлетов, возможность установить рекорды, признаваемые международными стандартами. Важно сохранить для жителей и гостей города эту традицию, поэтому мы окажем поддержку марафону».

Банк активно вовлечен в спортивное движение — беговой клуб организации объединяет 1000 человек, а на старт Петербургского марафона выйдет команда, за которую заявлены участники из разных городов России.

«Петербургский марафон «Пушкин — Петербург» по праву носит звание легендарного. За свою более чем вековую историю он продолжает объединять людей и является важной частью легкоатлетических традиций. В этом году праздник бега объединит более 11 тысяч участников и болельщиков, что станет еще одним рекордом в истории марафона», — рассказал президент Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга и основатель бегового сообщества «ПушкинРан» Дмитрий Павлов.

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