Регбист сборной России Люк Брока: «Очень люблю чебуреки. Без ума от бани»

Регбист сборной России французского происхождения Люк Брока рассказал о том, что в российской культуре он любит больше всего.

— Не совсем русское, но я вот очень люблю чебуреки, — цитирует rugger.info Брока. — Лучшие и самые вкусные — в Костроме, городе, где живут все мамины родственники. Там еще много храмов, а мне интересна архитектура русских церквей. Службы, правда, очень долгие — я не выдерживаю. А еще люблю пейзажи и снег. Например, когда вижу заснеженную Волгу, то приходит мысль: «А не заняться ли мне еще каким-то русским зимним видом спорта?» Кстати, я без ума от бани! Настоящий кайф — сначала хорошенько попариться, а потом прыгнуть голым в снег. Так что, думаю, у меня точно русская кровь.